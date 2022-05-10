"Biz çok parasızlık çektik" diyen Müjde Ar yıllara meydan okuyan güzelliyle dikkat çekti

Küçükçekmece Belediyesinin "Çekmecem'de Kitap Var" etkinliğine katılan Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'in şiirlerinden oluşan "Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam" adlı kitap üzerine konuştu. Etkinliğe Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş ve birçok kadın katıldı.



Aysel Gürel’in hayatından kesitlerin yer aldığı belgesel gösterimiyle başlayan etkinlik, duygulu anlara sahne oldu. Müjde Ar, hem annesi Aysel Gürel’in şiirlerinden oluşan “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı kitabı üzerine konuştu hem de annesiyle olan hatıralarını paylaştı.

"BİZ ÇOK PARASIZLIK ÇEKTİK"

Annesiyle olan hatıralarını anlatan Müjde Ar, "Biz çok parasızlık çektik. Dedem ölünce onun çok iyi bir maaşı vardı. Bizi döndürüyordu. Tiyatrocu maaşı ne olacak. Yağmur yağar, tiyatro kapanır. Tiyatro olunca mutfakta tencere kaynıyor. Olmayınca her şey duruyor. Bir gün annem, hiç paramız yok biz 6 aydır mercimek yiyoruz, akıllı kadın protein diye bize mercimek yediriyor. Biz sıfıra geldik, bir bakkalımız vardı. Gidiyorduk ufak tefek peynir falan veriyordu sonradan o da vermedi. Annem su saatine giden kurşun boruları kesti. Onları sattı hurdacıya sonra saati kurmaya gelen adam boruları sordu. Annem o adamı da kovdu. Biz yine bir şekilde mercimeği yedik 10-15 gün boyunca" dedi.