Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve otluk alan zarar gördü.

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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