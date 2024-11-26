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Bonservissiz yıldızlar Süper Lig’in radarında: Salah, Neymar, Dybala ve daha fazlası! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.11.2024 17:28
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Avrupa'da sezon sonunda birçok dünya yıldızının sözleşmesi sona eriyor. Listenin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu olarak öne çıkan Trent Alexander-Arnold, dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan, dün gündeme bomba gibi düşen Mohamed Salah'ın adı sürpriz bir şekilde Galatasaray ile anılmaya başlandı. Ayrıca Paulo Dybala, Neymar, Moussa Dembele ve İlkay Gündoğan gibi yıldız isimlerin de Türk kulüpleriyle adı geçiyor.

Kış transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig ekipleri, kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Kulüpler, özellikle fırsat transferlerine odaklanırken, dünya genelinde birçok yıldız futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi dikkat çekiyor.

GÖZLER SÖZLEŞMESİ BİTECEK FUTBOLCULARA ÇEVRİLDİ

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Süper Lig'de başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere birçok kulüp, harcama limitlerine takılmamak için sözleşmesi sona eren bonservissiz futbolculara yöneliyor.

MOHAMED SALAH BOMBASI

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Son olarak dün ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mohamed Salah ile Galatasaray'ın ciddi ciddi ilgilendiğini öne sürdü. Mısırlı futbolcunun "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor." şeklinde konuşması da sarı - kırmızılı taraftarı bir hayli heyecanlandırmıştı.

Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Galatasaray, yine sezon sonu sözleşmesi sona erecek Moussa Dembele ile temasa geçtiği iddia edildi.

NEYMAR İDDİALARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

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Suudi Arabistan'da beklediği performansı sergileyemeyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Neymar hakkında Brezilya basınında Türkiye ile ilgili haberler giderek artıyor. Neymar'ın ülkesine dönmek için henüz erken olduğunu düşündüğü ve kariyerinde son bir kez daha Avrupa'da forma giymek istediği belirtiliyor.

PAULO DYBALA SESLERİ

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Jose Mourinho'nun Roma'dan öğrencisi olan Paulo Dybala'nın ismi ciddi ciddi Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı - lacivertliler sezon sonunda kontratı sona erecek Arjantinli yıldız için ilerleyen günlerde resmi girişimlerde bulunacağı öne sürülüyor.

İLKAY GÜNDOĞAN 'BİR GÜN OLABİLİR' DEMİŞTİ...

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Sezon başında adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan ancak flaş bir kararla eski takımı Manchester City'e geri dönen İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Gündoğan yazın yaptığı açıklamada, "Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz. Bir gün olabilir ama..." ifadelerini kullanmıştı.

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İŞTE SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTEN YILDIZ FUTBOLCULAR...

Trent Alexander-Arnold - Liverpool ( 70 Milyon )

Trent Alexander-Arnold - Liverpool ( 70 Milyon )

Leroy Sane - Bayern Münih ( 60 Milyon )

Leroy Sane - Bayern Münih ( 60 Milyon )

Mohamed Salah - Liverpool ( 55 Milyon )

Mohamed Salah - Liverpool ( 55 Milyon )

Jonathan David - Lille ( 45 Milyon )

Jonathan David - Lille ( 45 Milyon )

Heung-min Son - Tottenham ( 45 Milyon )

Heung-min Son - Tottenham ( 45 Milyon )
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Cristiano Ronaldo Süper Lig Neymar beşiktaş fenerbahçe galatasaray mohamed salah
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