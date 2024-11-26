Bonservissiz yıldızlar Süper Lig’in radarında: Salah, Neymar, Dybala ve daha fazlası! İşte sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcular...

Kış transfer dönemi yaklaşırken Süper Lig ekipleri, kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Kulüpler, özellikle fırsat transferlerine odaklanırken, dünya genelinde birçok yıldız futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi dikkat çekiyor.

GÖZLER SÖZLEŞMESİ BİTECEK FUTBOLCULARA ÇEVRİLDİ

Süper Lig'de başta Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere birçok kulüp, harcama limitlerine takılmamak için sözleşmesi sona eren bonservissiz futbolculara yöneliyor.

MOHAMED SALAH BOMBASI

Son olarak dün ünlü gazeteci Serdar Ali Çelikler, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Mohamed Salah ile Galatasaray'ın ciddi ciddi ilgilendiğini öne sürdü. Mısırlı futbolcunun "Aralık ayına geldik sayılır ancak bana Liverpool'dan bir teklif gelmedi. Ayrılma ihtimalim, kalma ihtimalimden daha yüksek gibi duruyor." şeklinde konuşması da sarı - kırmızılı taraftarı bir hayli heyecanlandırmıştı.

Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Galatasaray, yine sezon sonu sözleşmesi sona erecek Moussa Dembele ile temasa geçtiği iddia edildi.

NEYMAR İDDİALARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Suudi Arabistan'da beklediği performansı sergileyemeyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Neymar hakkında Brezilya basınında Türkiye ile ilgili haberler giderek artıyor. Neymar'ın ülkesine dönmek için henüz erken olduğunu düşündüğü ve kariyerinde son bir kez daha Avrupa'da forma giymek istediği belirtiliyor.

PAULO DYBALA SESLERİ

Jose Mourinho'nun Roma'dan öğrencisi olan Paulo Dybala'nın ismi ciddi ciddi Fenerbahçe ile anılıyor. Sarı - lacivertliler sezon sonunda kontratı sona erecek Arjantinli yıldız için ilerleyen günlerde resmi girişimlerde bulunacağı öne sürülüyor.

İLKAY GÜNDOĞAN 'BİR GÜN OLABİLİR' DEMİŞTİ...

Sezon başında adı hem Fenerbahçe hem de Galatasaray ile anılan ancak flaş bir kararla eski takımı Manchester City'e geri dönen İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Gündoğan yazın yaptığı açıklamada, "Süper Lig'e transferim bu yaz olmaz. Bir gün olabilir ama..." ifadelerini kullanmıştı.