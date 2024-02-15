Böyle aşk görülmedi! Çorabını çıkartıp ayaklarını yaladı... Yetmedi defalarca öptü: Sosyal medya bunu konuşuyor

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü viral olmayı başarırken kullanıcılar arasında bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Söz konusu görüntülerde bir kadının önünde diz çöken adamın önce çorabını çıkarttığı ardından ise ayak tabanını yaladığı görüldü. Genç adam ardından ise kadın tüm ayağını defalarca kez öptü.
Sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olan görüntülere yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları viral olan anlara, 'Ne aşk ama' yorumunu yaparken diğerleri ise görüntüleri samimiyetsiz bulduğunu söyledi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu nasıl yapıyorlar yaaa iğrenç" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu yapacak 10 milyon erkek tanıyorum" yorumunu ekledi.