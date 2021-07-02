Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali ne zaman? Bozkır Arslanı Celaleddin yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

ATV'de yayınlanan ve yüksek reytingleriyle konuşulan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Daha önce Özbekistan'da yayınlanan ve sonrasında Türkiye'de de ekranlara gelen sevilen dizi "Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali mi yapacak?"sorusu merak ediliyordu. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak?

Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali ne zaman?

ATV ekranlarıda yayınlanan ve yüksek reytingleriyle bilinen Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin sezon finali yapacağı konuşuluyordu.

İzleyiciler " Bozkır Arslanı Celaleddin sezon finali ne zaman?" sorusunu merak ediyordu.

Bu akşam sezon finali yapacak! Sevilen dizi bu akşam ekrana gelecek 7. bölümüyle sezon finali yapacak.

Sezon finalinde neler olacak? İlk bölümü Özbekistan'da 14 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, Türkiye'de ise 21 Mayıs 2021 tarihinde Atv'de yayınlanmaya başlamış olan dizinin sezon finalinde Celaleddin'in kendi planları doğrultusunda yapmış olduğu hamleler sebebiyle sabrı taşan Sultan Alâeddin, artık kesin kararını vererek Uzlag Şah'ı veliaht ilan edecek.