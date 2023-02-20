Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Brezilya’da felaket! Sel ve toprak kayması: 35 ölü... “Kurtarma ekiplerimiz birkaç bölgeye ulaşamıyor”

Brezilya’da felaket! Sel ve toprak kayması: 35 ölü... “Kurtarma ekiplerimiz birkaç bölgeye ulaşamıyor”

20.02.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde 35 kişi hayatını kaybetti. Durumun karmaşık olduğunu ifade eden Sao Sebastiao Belediye Başkanı Felipe Augusto, "Kurtarma ekiplerimiz birkaç bölgeye ulaşamıyor. Bu çok karmaşık bir durum" dedi.

Brezilya’nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar Sao Paulo eyaletinde sel ve toprak kayması felaketine neden oldu. Eyalet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 35 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Arama-kurtarma ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, sel ve toprak kayması nedeniyle kapanan yolların da yeniden açılması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

KUTLAMALAR İPTAL EDİLDİ

7

Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga’da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edildi. Sao Sebastiao’da çok sayıda kişinin kaybolduğunu ve 50’den fazla evin de yıkıldığını söyleyen Sao Sebastiao Belediye Başkanı Felipe Augusto, "Kurtarma ekiplerimiz birkaç bölgeye ulaşamıyor. Bu çok karmaşık bir durum" dedi. (DHA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Brezilya toprak kayması

En Çok Okunan Trend Haberler

Tek bir binanın yıkılmadığı yerdi! Amerika basını orayı konuşuyor

Tek bir binanın yıkılmadığı yerdi! Amerika basını orayı konuşuyor

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Genelevi basıp birbirine kattı! Seks işçisini darp etti

Sahiplerinin nerede olduğu bile bilinmiyor! Halleri gören inanamadı

Sahiplerinin nerede olduğu bile bilinmiyor! Halleri gören inanamadı

Alman depremzede o anları böyle anlattı! “Her şey başımıza yıkıldı”

Alman depremzede o anları böyle anlattı! “Her şey başımıza yıkıldı”

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.