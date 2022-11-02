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Britney Spears’a benzemek için estetik ameliyatlara 100 bin sterlin harcadı! Cinsiyet bile değiştirdi... Eski halini görenler tanıyamıyor

02.11.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam 20 yıldır estetik ameliyatlar için bıçak altına yatan Bryan Ray isimli bir adam idolu Britney Spears’a benzemek için 100 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 142 bin TL) harcadı. Cinsiyet değiştiren ve onlarca estetik prosedür gerçekleştiren Ray, eski halini paylaşınca görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

17 yaşındayken Britney Spears’a benzemek için plastik cerrahiye binlerce sterlin harcayan Bryan Ray isimli bir adam hayranlığının sınırlarını zorladı. Bryan Ray, makyaj sayesinde Britney Spears’a benzeyerek kendisini mutlu ediyordu. Ancak zaman içinde bu tutkusun gerçeğe dönüştürmek istedi. Benzerliği yakalamak için iki rinoplasti, yanak yüz implantları, yumuşak doku ve dudak büyütme ve göz kapağı kaldırma ameliyatları için yaklaşık 100 bin sterlin harcadı.

“KENDİMLE GURUR DUYUYORUM”

Değişim sürecinin kendisini mutlu ettiğinden söz eden Ray, “Daha önceki fotoğraflarıma baktığımda gerçekten gurur duyuyorum. Kendimi keşfetme ve sanatsal ifade etme yolculuğuna çıktığım için heyecan duyuyorum. Bence kalbini ve hayallerini takip etmek her şeyden önemli. Kendinizi mutlu edecek şeyi yapın” dedi.
Cinsiyet kalıplarını aştığını ve kendisini yeniden yarattığını ifade eden Ray, “Eril ve dişil kimlikleri aştım. Çünkü gerçekten sınırların olmadığına inanıyorum. Kendimi hem erkeksi hem de kadınsı bir şekilde ve aradaki her şeyle ifade edebiliyorum” diye konuştu.
Britney Spears’a olan benzerliğini altı ayda bir kez botoks ve dolgu yaptırarak koruduğunu belirten Ray, “Kesinlikle onun çok güzel olduğunu düşünüyorum. Harika bir gülümsemesi var. Beni plastik cerrahi ve kozmetik prosedürlere yönlendiren şey buydu. Bir insanın gülümsemesinin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Britney Spears estetik cerrahi

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