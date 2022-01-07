Bu hafta 7 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? (7-14 Ocak 2022)

Fatih Mutlu'nun yönetmen koltuğuna oturduğu "Nalan" filmi, bu hafta komedi türündeki filmler arasında yerini alarak, seyircileri bekliyor. Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği dram türündeki "Kahraman", borçları nedeniyle hapse atılan bir adamın hikayesini konu ediyor. Sinemaseverlerin 2022'ye damgasını vuracak dönem filmi olarak adlandırdıkları "The King's Man: Başlangıç", dünyayı tehdit eden bir kötücül gücü etkisiz hale getirmeye çalışan bir adamın hikayesini ele alıyor.

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A HERO (KAHRAMAN) Asghar Farhadi'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği dram türündeki Kahraman, borçları nedeniyle hapse atılan bir adamın hikayesini konu ediyor. Filmin oyuncu kadrosunda Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaee, Sarina Farhadi gibi isimler yer alıyor. 1. Akademi Ödülleri'nde de En İyi Uluslararası Film kategorisinde İran'ı temsil edecek olan film, bugüne kadar katıldığı birçok festivalden ödülle döndü.

ASLAN HÜRKUŞ KAYIP ELMAS TRT ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ortaklığıyla hazırlanan Aslan Hürkuş Kayıp Elmas filminde, usta bir pilot olan büyük babasının mirası, özel bir uçak olan Hürkuş'u aramaya koyulan genç Aslan'ın macerası minik seyircilerin beğenisine sunuluyor. İlk uçuşunu 2013 yılında gerçekleştiren Hürkuş'un yer aldığı sahnelerde TUSAŞ mühendislerinin teknik danışmanlık desteği verdiği animasyonla, okul çağındaki çocuklara havacılığı sevdirmek ve onları gelişen milli teknoloji hakkında bilgilendirmek hedefleniyor.

CANIM DAYIM Otistik bir birey olan Adem ile küçük kız yeğeni Melek'in hikayesini konu edinen Canım Dayım filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Fuat Yılmaz'ın üstleniyor. Yurt içinde ve uluslararası birçok festivalde gösterilen film, konusuyla otizm farkındalığına dikkati çekmeye çalışıyor.

LICORICE PİZZA Usta sinemacı Paul Thomas Anderson imzalı Licorice Pizza filmi, 1970'li yıllarda San Fernando Valley'de başarılı bir genç oyuncu olan lise öğrencisi Gary ile kendisinden yaşça büyük olan ilk aşkı Alana'nın etrafında gelişen olayları anlatıyor. Filmde ayrıca Leonardo DiCaprio'nun babası George DiCaprio, kısa rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.