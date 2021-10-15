Bu hafta 7 gilm vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (15- 22 Ekim)

Jodie Comer, Matt Damon ve Ben Affleck'in başrollerinde oynadığı "Son Düello" izleyici ile buluşacak. Tom Hardy, Naomie Harris ve Stephen Graham'ın rol aldığı "Venom: Zehirli Öfke 2" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

CADILAR BAYRAMI ÖLDÜRÜR David Gordon Green'in yönettiği "Cadılar Bayramı Öldürür"; ezeli düşmanı Michael Myers'ı kızı Karen ve torunu Allyson ile birlikte tuzağa düşürüp ölüme terk eden Laurie'nin, ölümden yine kaçmayı başaran Michael Myers'ı alt etme çabasını anlatıyor. Korku ve gerilim sahneleriyle öne çıkan filmin oyuncu kadrosunda Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle ve Dylan Arnold gibi isimler yer alıyor.

CEBERRUH Buğra Kekik'in yönettiği; Erkan Çelik, Hülya Diken, Oğuz Öztaş, Meriç Akay ve Barış Baktaş'ın oynadığı haftanın yerli korku filmi "Ceberruh"; bir yıl önce vahşet içeren bir olayın yaşandığı bölgede kamp tatili yapan 5 arkadaşın hikayesini konu alıyor.

FANTEZİLER David Foenkinos ile Stephane Foenkinos'un birlikte yönettiği, Denis Podalydes, Suzanne Clement, Mathys Barbedette ve Pauline Clement'in oynadığı Fransız yapımı "Fanteziler" komedi severlerle buluşacak.

FATE Kazuto Arai'nın yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Fate" gezgin şövalye Bedivere'nin maceralarını anlatıyor.