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  4. Bu hafta 7 gilm vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (15- 22 Ekim)

Bu hafta 7 gilm vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (15- 22 Ekim)

15.10.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Jodie Comer, Matt Damon ve Ben Affleck'in başrollerinde oynadığı "Son Düello" izleyici ile buluşacak. Tom Hardy, Naomie Harris ve Stephen Graham'ın rol aldığı "Venom: Zehirli Öfke 2" aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday. Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

CADILAR BAYRAMI ÖLDÜRÜR

CADILAR BAYRAMI ÖLDÜRÜR
David Gordon Green'in yönettiği "Cadılar Bayramı Öldürür"; ezeli düşmanı Michael Myers'ı kızı Karen ve torunu Allyson ile birlikte tuzağa düşürüp ölüme terk eden Laurie'nin, ölümden yine kaçmayı başaran Michael Myers'ı alt etme çabasını anlatıyor. Korku ve gerilim sahneleriyle öne çıkan filmin oyuncu kadrosunda Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak, Nick Castle ve Dylan Arnold gibi isimler yer alıyor.

CEBERRUH

CEBERRUH
Buğra Kekik'in yönettiği; Erkan Çelik, Hülya Diken, Oğuz Öztaş, Meriç Akay ve Barış Baktaş'ın oynadığı haftanın yerli korku filmi "Ceberruh"; bir yıl önce vahşet içeren bir olayın yaşandığı bölgede kamp tatili yapan 5 arkadaşın hikayesini konu alıyor.

FANTEZİLER

FANTEZİLER
David Foenkinos ile Stephane Foenkinos'un birlikte yönettiği, Denis Podalydes, Suzanne Clement, Mathys Barbedette ve Pauline Clement'in oynadığı Fransız yapımı "Fanteziler" komedi severlerle buluşacak.

FATE

FATE
Kazuto Arai'nın yönetmenliğini yaptığı haftanın animasyon filmi "Fate" gezgin şövalye Bedivere'nin maceralarını anlatıyor.

HEP YEK 4 BELA: OKUMA ALTAN

HEP YEK 4 BELA: OKUMA ALTAN
Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç ve Şafak Sezer'in başrollerinde yer aldığı "Hep Yek 4: Bela Okuma Altan", yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye amaçlıyor. Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım; önceki filmlerin izinden giden hikaye örgüsünü devam ettiriyor.
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