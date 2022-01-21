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  4. Bu hafta 8 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (21 Ocak 2022)

Bu hafta 8 film vizyona girecek! Bu hafta vizyonda neler var? (21 Ocak 2022)

21.01.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 8 film vizyona girecek.

Juliette Binoche'nin başrolünde oynadığı "Ayrı Dünyalar" izleyici ile buluşacak .Komedi filmi "Şöhretler Okulu"nda başrolleri Ediz Hun ile Berna Üçkaleler paylaşıyor. Nora Arnezeder, Lain Glen, Sarah-Sofie Boussnina ve Sope Dirisu'nun rol aldığı "Koloni" gerilim ve bilim-kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

VİZYON HAREKETLENDİ

AFACAN FELİX 2

AFACAN FELİX 2
Nicola Lemay'ın sinemaya uyarladığı haftanın bir diğer animasyonu "Afacan Felix" ise kayıp babasını bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan bir çocuğun hikayesini konu ediyor.

AYRI DÜNYALAR

AYRI DÜNYALAR
Cannes Film Festivali'nde "Yönetmenlerin On Beş Günü" bölümünün açılışında gösterilen "Ayrı Dünyalar" filmini, Emmanuel Carrere yönetti. Filmin başrollerini, Juliette Binoche, Helene Lambert ve Louise Pociecka paylaştı. Başka Sinema dağıtımıyla vizyona taşınan filmde, Fransa'da sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazmaya hazırlanan tanınmış yazar Marianne Winckler'in gerçek kimliğini ifşa etmeden ülkenin kuzeyine gidip temizlik işçiliği yapan kadınlara katılması, böylece sosyal görünmezlik ve geçim kaygısını şahsen deneyimlemesi anlatılıyor.

CUMALİ CEBER 666

CUMALİ CEBER 666
Fuat Kurtoğlu'nun yönettiği yerli komedi filmi "Cumali Ceber 666"da, Halil Söyletmez, Doğa Konakoğlu, Deniz Deliç, Serkan Şengül ve Özkan Sağın rol aldı. Film, gördüğü bir kabus sonrası yüzünü dine dönen bir adamın hikayesini ele alıyor.

KARA NEME: GELİN DERESİ

KARA NEME: GELİN DERESİ
Halil Balıkçı, Sanaz Zahraei, Kyamran Aliyev, İrem Büğrüoğlu ve Erol Sertel'in oynadığı "Kara Neme: Gelin Deresi" filmini Kemal Danacı yönetti. Yapım, sosyal medyaya içerik üreten Semih ve eşi Burcu'nun hafta sonu için gittikleri kampta yaşadıkları olayları odağına alıyor.

KOLONİ

KOLONİ
Yönetmenliğini Tim Fehlbaum'un üstlendiği film, küresel bir felaket nedeniyle dünyanın insanlar için yaşanmaz bir hale gelmesinin ardından sadece birkaç kişinin uzay gemileriyle "Kepler 209" gezegenine gitmesini ve dünyadaki yaşamın yeniden mümkün olup olmadığının araştırılması için bir uzay kapsülünü dünyaya gönderme mücadelesini işliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ediz Hun
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