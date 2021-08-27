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Bu hafta 9 film birden vizyona giriyor! Sinemaseverler filme doyacak (27 Ağustos vizyondakiler...)

27.08.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek. 27 Ağustos Cuma gününden itibaren vizyona girecek olan filmleri sizler için derledik.

Türkiye'deki bu hafta sinema salonlarında 9 film vizyona girecek. Sekiz yapım ilk kez izleyicilerle buluşurken, Olgun Özdemir'in yazıp yönettiği "Kızım Gibi Kokuyorsun" ikinci kez vizyona girecek.

VİZYON HAREKETLENDİ

DÜŞLER ÜLKESİ

DÜŞLER ÜLKESİ
Miles Joris Peyrafitte'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Düşler Ülkesi"nin kadrosunda Margot Robbie, Finn Cole, Travis Fimmel ile Garrett Hedlund gibi isimler yer alıyor. Filmin konusu şöyle: 1930’ların Büyük Buhran dönemi Teksas’ında annesi ve üvey babasıyla bir çiftlik evinde yaşayan genç Eugene Evans, günlerini küçük suçlar işleyerek geçirmektedir. Kasabada gerçekleşen bir banka soygunu sonrası kaçan faillerden Allison Wells, Eugene’in ikamet ettiği çiftliğin ambarına saklanır.

KAR KIRMIZI

KAR KIRMIZI
Yönetmen Atalay Taşdiken'in dram türündeki filmi "Kar Kırmızı"da Mehmet Usta, Özge Gürel, Ahmet Mümtaz Taylan, Baran Seyhan ve Rıza Sönmez rol alıyor. Film, işlemediği bir suç yüzünden 9 yıl hapis yatan Yusuf'un, geri döndüğünde yaşadığı olayları ele alıyor.

KARANLIK ŞEHİR HİKAYELERİ: KİLİT

KARANLIK ŞEHİR HİKAYELERİ: KİLİT
Adil Valizade’nin yönettiği "Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit", bir sabah hapishanede ölü bulunan 10 mahkumun hikâyesini işliyor. Başrollerinde, Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Timur Acar ve Asuman Dabak'ın yer aldığı filmin konusu şöyle: "Başgardiyan ve ekibinin cezaevindeki sabah sayımı sırasında her koğuşta birer ikişer ceset ortaya çıkar. On mahkum, yataklarında ölmüştür. İstihbarat teşkilatından Selin ve cinayet bürodan Başkomiser Erol, olayın aydınlatılması için görevlendirilir."

KIZIM GİBİ KOKUYORSUN

KIZIM GİBİ KOKUYORSUN
İlk kez 10 Temmuz 2020'de sinema salonlarında gösterilen Türkiye, ABD ve Fransa ortak yapımı "Kızım Gibi Kokuyorsun", ikinci kez vizyona girecek. Dram türündeki film, geçmişlerinde kayıplar yaşayan Beatrice, Hevi ve İbrahim'in Samandağ'da bulunan bir motelde tanışmaları sonrası yaşananları konu ediniyor. Olgun Özdemir'in yazıp yönettiği filmde, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Clemence Verniau, Şerif Sezer ve Tolga Güleç rol alıyor.

KOŞ SAKLAN DÖVÜŞ

KOŞ SAKLAN DÖVÜŞ
Kyle Rankin'in senaryosunu yazıp yönettiği "Koş Saklan Dövüş", kendisini ve sınıf arkadaşlarını korumak için zorlu bir mücadeleye girişen genç bir kızın hikâyesini konu ediyor. ABD yapımı aksiyon türündeki filmde Isabel May, Thomas Jane ve Radha Mitchell rol alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Mert Fırat
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