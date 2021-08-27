Bu hafta 9 film birden vizyona giriyor! Sinemaseverler filme doyacak (27 Ağustos vizyondakiler...)

Türkiye'deki bu hafta sinema salonlarında 9 film vizyona girecek. Sekiz yapım ilk kez izleyicilerle buluşurken, Olgun Özdemir'in yazıp yönettiği "Kızım Gibi Kokuyorsun" ikinci kez vizyona girecek.

VİZYON HAREKETLENDİ

DÜŞLER ÜLKESİ Miles Joris Peyrafitte'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Düşler Ülkesi"nin kadrosunda Margot Robbie, Finn Cole, Travis Fimmel ile Garrett Hedlund gibi isimler yer alıyor. Filmin konusu şöyle: 1930’ların Büyük Buhran dönemi Teksas’ında annesi ve üvey babasıyla bir çiftlik evinde yaşayan genç Eugene Evans, günlerini küçük suçlar işleyerek geçirmektedir. Kasabada gerçekleşen bir banka soygunu sonrası kaçan faillerden Allison Wells, Eugene’in ikamet ettiği çiftliğin ambarına saklanır.

KAR KIRMIZI Yönetmen Atalay Taşdiken'in dram türündeki filmi "Kar Kırmızı"da Mehmet Usta, Özge Gürel, Ahmet Mümtaz Taylan, Baran Seyhan ve Rıza Sönmez rol alıyor. Film, işlemediği bir suç yüzünden 9 yıl hapis yatan Yusuf'un, geri döndüğünde yaşadığı olayları ele alıyor.

KARANLIK ŞEHİR HİKAYELERİ: KİLİT Adil Valizade’nin yönettiği "Karanlık Şehir Hikayeleri: Kilit", bir sabah hapishanede ölü bulunan 10 mahkumun hikâyesini işliyor. Başrollerinde, Mert Fırat, Melisa Aslı Pamuk, Timur Acar ve Asuman Dabak'ın yer aldığı filmin konusu şöyle: "Başgardiyan ve ekibinin cezaevindeki sabah sayımı sırasında her koğuşta birer ikişer ceset ortaya çıkar. On mahkum, yataklarında ölmüştür. İstihbarat teşkilatından Selin ve cinayet bürodan Başkomiser Erol, olayın aydınlatılması için görevlendirilir."

KIZIM GİBİ KOKUYORSUN İlk kez 10 Temmuz 2020'de sinema salonlarında gösterilen Türkiye, ABD ve Fransa ortak yapımı "Kızım Gibi Kokuyorsun", ikinci kez vizyona girecek. Dram türündeki film, geçmişlerinde kayıplar yaşayan Beatrice, Hevi ve İbrahim'in Samandağ'da bulunan bir motelde tanışmaları sonrası yaşananları konu ediniyor. Olgun Özdemir'in yazıp yönettiği filmde, Çağlar Ertuğrul, Yılşen Özdemir, Clemence Verniau, Şerif Sezer ve Tolga Güleç rol alıyor.