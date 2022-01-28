Bu hafta 9 film vizyona girecek! Vizyonda neler var? (28 Ocak 2022)

Yönetmen koltuğuna Günay Günaydın'ın oturduğu "Yıldızlar da Kayar" adlı film, komediseverleri sinema salonlarına davet ediyor. Atilla Barışer'in senaryosunu yazıp, yönetmenliğini üstlendiği "İlk Temas", gerilim ve bilim-kurgu türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. Başrolünde Tom Holland, Daisy Ridley ve Demian Bichir'ın rol aldığı "Kaos Yürüyüşü", aksiyon ve bilim kurgunun iç içe geçtiği heyecanlı yapımlardan biri olarak izleyici karşısına çıkacak.

VİZYON HAREKETLENDİ

ANKA "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizinin fenomen karakteri İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren oyuncu Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı "Anka", çocukluğunda ailesini bir kaza sonucu kaybeden Murat'ın, yıllar içinde bir yandan bu travmasıyla mücadele ederken bir yandan araba yarışlarında ismini duyurmasını anlatıyor. Yapımcılığını Müşvik Guluzade'nin üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda "Filinta" ve "Halka" dizilerinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir oturuyor. Filmde, Ozan Akbaba, Serdar Orçin, Atilla Şendil, Engin Hepileri, Deniz Işın ve Uğur Uzunel başrolleri paylaştı. Yarış sahnelerinde ise aksiyon yönetmeni Marc Schölermann ile çalışıldı.

AYI KARDEŞLER: MACERA PARKI Leon Ding'in yönettiği animasyon filmi "Ayı Kardeşler: Macera Parkı", Briar, Bramble ve Oduncu Vick'in yeni açılan Vahşi Hayat isimli macera parkında yaşadıkları serüvenleri anlatıyor. Filmin seslendirmelerini Sinan Divrik, Arda Kavaklıoğlu, Emin Yaraç ile Talha Sayar üstlendi.

DRİVE MY CAR Japonya'nın Oscar adayı olarak 2022 Oscar Ödülleri Kısa Listesi'ne giren "Drive My Car"ın yönetmenliğini Ryusuke Hamaguchi üstlendi. Film, katıldığı festivallerden "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Senaryo" ve "En İyi Erkek Oyuncu" ödülleri aldı. Haruki Murakami'nin kısa öyküsünden sinemaya uyarlanan filmin başrollerinde Hidetoshi Nishijima, Toko Miura ve Masaki Okada yer alıyor.

GELİN Ruhani bir varlıkla evli olduğunu iddia eden bir kızla ilgili araştırma yapmaya giden gazetecilerin başına gelenlere odaklanan "Gelin" adlı filmi, Berkay Berkman yönetti. Korku türündeki filmde, İrem Kök, Necla Kondak, Berkay Berkman ile Alp Taş başrolleri paylaştı.