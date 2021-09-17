Bu hafta vizyonda ne var? 9 film birden sinemaseverlerin karşısına çıktı (17 Eylül 2021)

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun bir süredir kapıları kapalı olan sinema salonları yeniden seyircisiyle buluşmayı başardı. 1 Temmuz’da yeniden salonlar dolmaya başladı. Bu hafta vizyona girecek yeni filmler merak konusu oldu. "En İyi Erkek Oyuncu" ve "En İyi Uyarlama Senaryo" olmak üzere Oscar'da iki dalda ödül alan Florian Zeller'in filmi "Baba" izleyici ile buluşacak. Sizler için 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında vizyona olacak filmleri araştırdık.

VİZYON HAREKETLENDİ

AMACI OLMAYAN GRUP Ali Tanrıverdi'nin yönettiği haftanın yerli komedi filmi "Amacı Olmayan Grup"un başrollerinde Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Naz Çağla Irmak ile Gamze Karaduman oynuyor. Film, orta sınıfa mensup Çetin ailesinin tek ve hayatta hiçbir amacı olmayan oğlu Onur'un değişim sürecini, babası ve toplumla olan ilişkisi üzerinden anlatan yeni nesil bir komedi olarak beyaz perdeye taşınacak.

AZUBEL Fatih Gülaydın'ın yönettiği haftanın korku filmi "Azubel", paranormal olayların gerçekleştiği belirtilen bir eve hapsolan iki gencin, yalnız olmadıkları bu evden çıkmaya çalışmalarını konu ediniyor.

BABA Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell ve Olivia Williams'ın başrollerinde oynadığı film; yaşı ilerlemesi ve kızı Anne'nin ısrarlarına rağmen tek başına yaşamakta direnen Anthony'nin yaşlanma, demans gibi deneyimleri tecrübe edişini ele alıyor.

BELALI KARAKOL Joe Carnahan'ın yönetmenliğini yaptığı; Gerard Butler, Frank Grillo, Toby Huss ve Alexis Louder'ın oynadığı "Belalı Karakol" aksiyon sahneleriyle öne çıkıyor. Senaryosunu Kurt McLeod ve Joe Carnahan'ın birlikte kaleme aldığı yapım, küçük bir kasabadaki polis merkezinde; profesyonel bir katil olan Bob Viddick, akıllı çaylak polis Valere Young, iki yüzlü bir dolandırıcı olan Teddy Murretto ve ne zaman ne yapacağı belli olmayan psikopat tetikçi Anthony Lamb arasında yaşananları konu ediniyor.