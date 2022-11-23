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  4. Bu kez sert kayaya çarptı! Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen komedyen Celeste Barber’e Emily Ratajkowski’den sert hamle geldi

Bu kez sert kayaya çarptı! Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen komedyen Celeste Barber’e Emily Ratajkowski’den sert hamle geldi

23.11.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralyalı komedyen Celeste Barber sosyal medyadan sıklıklı ünlü isimlerin fotoğraflarını taklit ettiği paylaşımlar yapıyor. Sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimleri ti’ye aldığı paylaşımlarıyla dikkatleri çeken Celeste Barber, süper model ve podcast sunucusu Emily Ratajkowski'nin bikinili fotoğraf çekimlerinden birini kendi hesabında yeniden canlandırdı. Ancak ünlü komedyenin bu hamlesi Ratajkowski’yi kızdırdı.

Sosyal medyada yaklaşık 9.3 milyon takipçisi bulunan komedyen Celeste Barber, sosyal medyadan ünlü isimlerin profesyonel çekimleri anımsatan hallerini kendi imkanlarıyla taklit ettiği parodiler yayınlıyor. Geçtiğimiz yıllarda model Ratajkowski'nin duvara karşı poz verdiği bir videoyu kendisine göre yeniden yorumlayan Barber, ünlü ismin sosyal medyadan kendisini engelleyerek duruma tepki gösterdiğini dile getirdi.

“HERHANGİ BİR KIRGINLIK YAŞAMADIM”

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NovaFM'den Fitzy ve Wippa ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Barber, High Low with Emrata sunucusunun onu bir süre önce Instagram'da engellediğini, ancak bu konuda herhangi bir kırgınlık yaşamadığını dile getirdi. Ratajkowski’ye hayran olduğunu belirten Barber ünlü isimle konuşmadığını söyleyerek, “Sorun değil hala onu sevmeme izin var. Ancak beni engelledi” dedi.

CELESTE BARBER'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Celeste Barber

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