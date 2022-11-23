Bu kez sert kayaya çarptı! Ünlülerin fotoğraflarıyla dalga geçen komedyen Celeste Barber’e Emily Ratajkowski’den sert hamle geldi

Sosyal medyada yaklaşık 9.3 milyon takipçisi bulunan komedyen Celeste Barber, sosyal medyadan ünlü isimlerin profesyonel çekimleri anımsatan hallerini kendi imkanlarıyla taklit ettiği parodiler yayınlıyor. Geçtiğimiz yıllarda model Ratajkowski'nin duvara karşı poz verdiği bir videoyu kendisine göre yeniden yorumlayan Barber, ünlü ismin sosyal medyadan kendisini engelleyerek duruma tepki gösterdiğini dile getirdi.

“HERHANGİ BİR KIRGINLIK YAŞAMADIM”

NovaFM'den Fitzy ve Wippa ile yakın zamanda yaptığı bir sohbette Barber, High Low with Emrata sunucusunun onu bir süre önce Instagram'da engellediğini, ancak bu konuda herhangi bir kırgınlık yaşamadığını dile getirdi. Ratajkowski’ye hayran olduğunu belirten Barber ünlü isimle konuşmadığını söyleyerek, “Sorun değil hala onu sevmeme izin var. Ancak beni engelledi” dedi.