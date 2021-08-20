Bu köpeğe herkes hayran! Toplu taşımayı kullanarak tüm İstanbul’u gezen sevimli köpek sosyal medyada popüler oldu

Kimi zaman sahiplerinin kucağında kimi zaman ise toplu taşımaların duraklarında hayvanlara rastlarsınız. Onların gezmek için birilerine ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bir köpek düşünün, insanlardan daha medeni bir şekilde toplu taşıma araçlarını kullanıyor ve İstanbul’u karış karış arşınlıyor. Sizi son günlerde sosyal medyada popüler olan gezgin bir dostumuzla tanıştıracağız.

İSTANBUL'UN HER KÖŞESİNDE

Bu sevimli köpek tıpkı mesaiye giden insanlar gibi metro, metrobüs, vapur gibi aklınıza gelebilecek bütün toplu taşıma araçlarına biniyor.

Üstelik insanların arasında bir hayli sakin bir şekilde yolculuk yapıyor. Bu maceraperest köpeğin yolculuğu sırasında çevresindekiler de onun fotoğraflarını çekmeyi ihmal etmedi.

Hatta sosyal medya hesaplarından peşi sıra onunla karşılaştıkları toplu taşıma araçlarını paylaştı.

Paylaşımlarında köpeğin masumiyetine ve sevimliliğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcıları yolcuların durumundan rahatsız olmadığını da vurguladı.