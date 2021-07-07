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Bu melekler bambaşka! Victoria Secret’ın tabuları yıkan modelleri seçildi

07.07.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria Secret’s tabularını yıkan bir projeye imza atıyor. ‘Angel Wings’ adıyla bilenen markanın modelleri artık kalıplaşan güzellik standartlarından çıktı. Moda sektörünün kurallarını değiştiren marka, 7 başarılı ve farklı kadından oluşan bir ekip kurdu.

Adriana Lima, Candice Swanepoel, Miranda Kerr... Bir döneme damga vuran Victoria Secret meleklerini bilmeyeniniz yoktur. Hafızalarımıza güzellikleri ve podyumdaki yürüyüşleriyle kazınan Victoria Secret meleklerinden bazıları emekli oldu. Yerlerine ise kimsenin tahmin etmediği güzellik tabularının çok ötesinde isimler geldi.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

ADUT AKECH

ADUT AKECH
Adut Akech, mülteci bir model olarak farklılığını ortaya koydu. Zihinsel sağlık destekçisi olan 1999 doğumlu model kariyerine 2017 yılında başladı. 2018-2019 yılları arasında “Yılın Modeli” seçildi. Bedensel olumlama ve sağlıklı zihin destekçisi olan Akech, Victoria Secret’ın farklı modelleri arasında yerini aldı.

AMANDA DE CADENET

AMANDA DE CADENET
Gazeteci ve fotoğrafçı olan Cadenet, eşitlik savunucusu olarak yazdığı yazılarla biliniyor. Gerçek değişimin içten dışa doğru geldiğini savunan Cadenet, moda sektöründeki hikayelerin anlatıldığı bir podcastte yer alıyor.

EILEEN GU

EILEEN GU
Gu, sadece 17 yaşında olmasına rağmen dünya şampiyonu bir serbest kayakçı, gençlik ve kadın sporları savunucusudur.

MEGAN RAPINOE

MEGAN RAPINOE
Megan Rapinoe, LGBTİ akvisti ve profesyonel futbolcu olarak biliniyor. 2012 Londra Olimpiyatları'nda ve 2015 ve 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda birden fazla altın madalya kazanan Megan, 2019'da En İyi FIFA Kadın Oyuncusu seçildi. “Çoğu zaman kendimi güzellik ve moda endüstrisindeki markalara bakarken dışarıda hissettim. Tüm kadınların gerçek spektrumunu gören bir alan yaratmaktan heyecan duyuyorum ” dedi.

PALOMA ELSESSER

PALOMA ELSESSER
Beden olumlama ve vücut savunucusu olarak dikkatleri üzerine çekti. İngiltere doğumlu olan Elsesser, ünlü makyaj sanatçısı Pat McGrath tarafından Instagram’da keşfeldildi. Büyük model manken olarak dünyaca ünlü pek çok marka için podyuma çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Model
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