Buket Aydın "Hesabı erkek ödemeli" deyip söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan bomba yanıt

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan spiker Buket Aydın son dönemde özel hayatı kadar yorumlarıyla da gündemde. Özgür Demirtaş ile son dönemde girdiği polemikle de adından söz ettiren spiker yine sosyal medyada gündeme geldi.
Ünlü bir markanın vergiler hariç 2 milyon 500 bin lira değerindeki saatiyle dikkat çeken Buket Aydın İlişki Koçu Adil Yıldırım ile bir program yaptı. Buket Aydın bu programda söyledikleriyle gündeme geldi.
İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını belirten Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savundu.
Bunun erkeğin doğasında olduğunu söyleyen Buket Aydın, kendisiyle aynı statüde birini aradığını söyledi.
Buket Aydın konuşmasında "Erkek seni bir yere götürdüyse hesabını ödeyecektir, bu erkekliğin doğasından gelir. Ben kadınım ben öderim yok, normal arkadaşımın bile hesabını ödemem. Beni yemeğe götürmesin kardeşim bana bir yemek ısmarlıyamıyorsa zaten benimle aynı statüde değildir" dedi.
Aydın "Davul bile dengi dengine çalar" diyerek de konuya noktaya koydu. Sosyal medyada gündeme gelen Aydın'a "Yine saçmalamış", "Kredi kartı verelim", "Özgür Demirtaş haklıymış" yorumları yapıldı.