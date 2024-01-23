Buket Aydın "Hesabı erkek ödemeli" deyip söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu! Özgür Demirtaş'tan bomba yanıt

Buket Aydın konuşmasında "Erkek seni bir yere götürdüyse hesabını ödeyecektir, bu erkekliğin doğasından gelir. Ben kadınım ben öderim yok, normal arkadaşımın bile hesabını ödemem. Beni yemeğe götürmesin kardeşim bana bir yemek ısmarlıyamıyorsa zaten benimle aynı statüde değildir" dedi.