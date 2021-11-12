MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Buket Dereoğlu'nun oğlu Can delikanlı oldu! Annesinin kopyası

Buket Dereoğlu'nun oğlu Can delikanlı oldu! Annesinin kopyası

12.11.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran dizi olan Bizimkiler dizisinde 'Sekreter Demet' rolüyle hayatımıza giren, başarılı oyuncu Buket Deroğlu'nun eski eşi Özgür Özgülgün ile evliliğinden olan oğlu Can, büyüyüp delikanlı oldu. Can'ı görenler 'Annesinin kopyası' yorumunda bulundu.

11 Mart 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlenen ve 18 Mayıs 1996 tarihinde boşanan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi ve bu evliliktem Can (d.2005) adında bir erkek evlat dünyaya getirdi.

734181_detay
09 Kasım 2009 tarihinde boşanan Buket Dereoğlu sosyal medya gündeminde.

224584264_1325504914513299_4458580519543466214_n
Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Sekreter Demet karakteri ile hafızalara kazınan sarışın güzelin oğlu Can'ı görenler, 'Annesinin kopyası' diyor.

252640256_881081532773227_5147018988099885531_n

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

SEHER DİLOVAN-ALAN DERE

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu

Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor

Sıcaklıklar yeniden artışa geçiyor

Canlı yayında gergin anlar! Stüdyoyu terk etti

Canlı yayında gergin anlar! Stüdyoyu terk etti

Kılıçla katledilen Cengiz'in nişanlısından yürek yakan sözler

Kılıçla katledilen Cengiz'in nişanlısından yürek yakan sözler

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Samuray kılıçlı katilin babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor

Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Bakan Elvan'dan döviz kuru açıklaması

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Cumhur İttifakı'na mı geçecekler? Karamollaoğlu'ndan açıklama

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

Dudak dudağa poz! ''Burak Özçivit'le evlendiğini bilmiyordum''

''Ama ben bakireyim'' demişti! Son hali inanılmaz!

''Ama ben bakireyim'' demişti! Son hali inanılmaz!

Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu

Galatasaraylı futbolcuya şok! Mesajı ifşa oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.