Buket Dereoğlu'nun oğlu Can delikanlı oldu! Annesinin kopyası

11 Mart 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlenen ve 18 Mayıs 1996 tarihinde boşanan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi ve bu evliliktem Can (d.2005) adında bir erkek evlat dünyaya getirdi.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.