Buket Dereoğlu'nun oğlu Can delikanlı oldu! Annesinin kopyası

11 Mart 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlenen ve 18 Mayıs 1996 tarihinde boşanan ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, 8 Temmuz 2004 tarihinde oyuncu Özgür Özgülgün ile evlendi ve bu evliliktem Can (d.2005) adında bir erkek evlat dünyaya getirdi.
09 Kasım 2009 tarihinde boşanan Buket Dereoğlu sosyal medya gündeminde.
Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Sekreter Demet karakteri ile hafızalara kazınan sarışın güzelin oğlu Can'ı görenler, 'Annesinin kopyası' diyor.
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
Fedon Kalyoncu ve oğlu Theo Kalyoncu
Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
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