Bunu hep yapıyor! Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, yeşil mayosuyla takipçilerinden tam not aldı

Lübnan asıllı 29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sektörden emekli olduktan sonra yetişkinlere özel olarak tasarlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraf ve videolarını satmaya başladı. Dünyanın pek çok noktasından milyonlarca takipçisi bulunan Khalifa sosyal medyada peşi sıra cesur paylaşımlarını yayınlıyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber kendisine uzun bir tatil rotası çicen Khalifa’nın son durağı Almanya’nın başkenti Berlin oldu. Berlin’de kaldığı otelin saunasında dinlenen Khalifa bu anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Saunanın içinden yeşil bikinisiyle paylaşım yapan Khalifa gönderisine, “Yeni vesikalık fotoğraf seçeneklerim geri geldi” notunu ekledi. Khalifa’nın küçük gelen yeşil mayosuyla yaptığı paylaşımları sosyal medyayı salladı.