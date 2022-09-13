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Bunu hep yapıyor! Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, yeşil mayosuyla takipçilerinden tam not aldı

13.09.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 27.7 milyon takipçisi bulunan eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medyanın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda sektörün zorluğundan söz ederek kendi isteğiyle emekli olduğunu ifade eden Khalifa, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Instagram’da birbirinden cesur pozlarını yayınlayan Khalifa, Berlin seyahatindeki sauna keyfini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Yeşil mayosuyla poz veren Khalifa’nın paylaşımları sosyal medyayı salladı.

Lübnan asıllı 29 yaşındaki eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sektörden emekli olduktan sonra yetişkinlere özel olarak tasarlanan bir sosyal medya platformunda seksi fotoğraf ve videolarını satmaya başladı. Dünyanın pek çok noktasından milyonlarca takipçisi bulunan Khalifa sosyal medyada peşi sıra cesur paylaşımlarını yayınlıyor. Yaz aylarının gelmesiyle beraber kendisine uzun bir tatil rotası çicen Khalifa’nın son durağı Almanya’nın başkenti Berlin oldu. Berlin’de kaldığı otelin saunasında dinlenen Khalifa bu anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Saunanın içinden yeşil bikinisiyle paylaşım yapan Khalifa gönderisine, “Yeni vesikalık fotoğraf seçeneklerim geri geldi” notunu ekledi. Khalifa’nın küçük gelen yeşil mayosuyla yaptığı paylaşımları sosyal medyayı salladı.

İŞTE GÜNDEM OLAN PAYLAŞIMLAR...

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Anahtar Kelimeler:
Mia Khalifa sauna
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