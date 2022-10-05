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Bunu hep yapıyor! Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sınırları zorlayan iç çamaşırlı pozuyla takipçilerinden tam not aldı

05.10.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıula tanınan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yaklaşık 499 bin takipçisiyle cesur bir pozunu paylaştı. Sosyal medyadan sıklıkla seksi pozlar imza atan fenomen isim bu kez sınırları zorladı. Siyah iç çamaşırı takımıyla poz veren Llewellyn takipçilerinden tam not almayı başardı.

Yaz tatilini dünyaca ünlü turistik lokasyonlarında geçirerek birbirinden değişik mayo ve bikini seçimleriyle poz veren Llewellyn tatilini bitirdi ancak seksi fotoğraflarına ara vermedi. Instagram’da 460 binden oluşan geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Llewellyn cesur paylaşımıyla bir kez daha hayranlarını şaşırtmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medya fenomeni Llewellyn Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Seyahatlerini ve lüks yaşamından kesitleri sunduğu sosyal medya hesabından birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Llewellyn siyah iç çamaşırı takımıyla verdiği poza, “Onu böyle bekliyorum” diyerek cüretkar bir paylaşım yaptı.

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Dantelli siyah iç çamaşırı takımını botlarıyla kombinleyen Llewellyn boynundan hiç çıkartmadığı haç şeklindeki kolyesiyle poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine, “Sizi bekletmese iyi olur” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek olamayacak kadar güzel” yorumunu ekledi.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram Apollonia Llewellyn
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