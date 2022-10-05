Bunu hep yapıyor! Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn sınırları zorlayan iç çamaşırlı pozuyla takipçilerinden tam not aldı

Yaz tatilini dünyaca ünlü turistik lokasyonlarında geçirerek birbirinden değişik mayo ve bikini seçimleriyle poz veren Llewellyn tatilini bitirdi ancak seksi fotoğraflarına ara vermedi. Instagram’da 460 binden oluşan geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Llewellyn cesur paylaşımıyla bir kez daha hayranlarını şaşırtmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya fenomeni Llewellyn Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Seyahatlerini ve lüks yaşamından kesitleri sunduğu sosyal medya hesabından birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Llewellyn siyah iç çamaşırı takımıyla verdiği poza, “Onu böyle bekliyorum” diyerek cüretkar bir paylaşım yaptı.

Dantelli siyah iç çamaşırı takımını botlarıyla kombinleyen Llewellyn boynundan hiç çıkartmadığı haç şeklindeki kolyesiyle poz verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının dikkatini çekmeyi başardı. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine, “Sizi bekletmese iyi olur” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Gerçek olamayacak kadar güzel” yorumunu ekledi.