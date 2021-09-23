Burası Sinbad’ın ülkesi değil! Frig Vadisi, büyüleyici atmosferiyle kendisine hayran bırakıyor

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde başlayan sıcak hava balonu seferleriyle binden fazla yerli ve yabancı turist, masal kahramanı denizci Sinbad'ın ülkesini hatırlatan tarihi Frig Vadisi ve Emre Gölü üzerinde uçuş gerçekleştirdi. İlçeye bağlı Döğer beldesinde Frigya ve Emre Gölü etrafında 3 ay önce başlayan sıcak hava balonu uçuşlarına yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

HAYRANLIK UYANDIRIYOR

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 8 Temmuz'da Frigya'da başlayan sıcak hava balonu uçuşlarının öncesinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izni ve test uçuşları yapıldığını söyledi.

Sıcak hava balonunun kısa sürede büyük ilgi gördüğünü dile getiren Çiçek, “Kapadokya, Pamukkale ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki sıcak hava balonu uçuşları oluyor ama Avrupa ve dünya üzerinde göl üzerinde bir uçuş yok. Biz, tarihi Frig eserlerinin de yer aldığı Emre Gölü üzerinde uçuş yapıyoruz. Hatta, sıcak hava balonu pilotlarımız ustalıklarını göstererek göl üzerine temas ediyorlar. Bu da Türkiye'de olmayan farklı bir uygulama. Dolayısıyla bu da Afyonkarahisar'daki sıcak hava balonu uçuşlarının farklı bir özelliği. Ayrıca, balonlarımız gökyüzündeyken göldeki teknelerimiz de seyir halinde. Bu da sabahın ilk ışıklarıyla muhteşem bir görüntü ortaya çıkarıyor. Balonun üzerinden güneşi seyretmek harika oluyor” dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN UCUZ SICAK HAVA BALONU UÇUŞLARI AFYONKARAHİSAR'DA" Çiçek, kentin konumu, termal turizmi, gurbetçi nüfusu ve ulaşılabilirliğiyle Frigya'daki sıcak hava balonu uçuşlarının büyük rağbet gördüğünü vurguladı.

Türkiye'de de sıcak hava balonu uçuşlarının çok sevildiğini anımsatan Çiçek,"Balon uçuşlarında hava üzerinde evlilik teklifleri yapılıyor, çeşitli kutlamalara ve birçok sürprize fırsat veriyor. Biz, ağustos ayında sıcak hava balonu festivali yaptık. Festivalimize binlerce kişi geldi. Gökyüzüne yaklaşık 30 sıcak hava balonu yükseldi. Festivaldeki katılımcılarla bugüne kadar binin üzerinde insan uçuş yaptı.