Bütün hayatını bir anda değiştirdi! “Eşcinsel olduğumu anladım, köpeğimle bir karavanda yaşamak için evimi ve kocamı terk ettim”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Lauren Burgess isimli bir kadın stresli ve yoğun geçen iş hayatına ara vermeye karar verdiğinde yaşamını radikal bir şekilde değiştirdi. Vücudunda kurdeşen çıktığında Burgess terapiye başvurmak zorunda kaldı. O sırada sosyal medyada insanların cinsellik konusundaki paylaşımlarından ilham alarak kendisini sorgulamaya başladığını ifade eden Burgess, 2021 yılının Şubat ayında tüm hayatını yeniden tasarladı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINI DOLAŞIYOR

2021 yılının Şubat ayında cinsellik anlamında kendisini başka bir noktada görmeye başlayan Burgerss eşcinsel olduğunu fark etti. 4 yıldır evli olduğu kocası 40 yaşındaki kocası Matt’ten boşanan Burgerss, Ted isimli köpeğini de yanına alarak bir karavana taşındı. Şimdi, seyahatlerini Avrupa'ya, Lizbon, Londra, Paris ve Amsterdam gibi şehirleri keşfederek genişletti ve yol boyunca cinselliğini de kucakladı.

Toplumsal normlar içinde mükemmel bir hayata sahip olduğunu dile getiren Burgerss, “Beni mutlu edeceği söylenen bir hayat yaşıyordum. Hayalimdeki eve, kocaya ve köpeğe sahiptim. Mükemmel bir kariyerim vardı. Ama bir şeylerin olmadığını anlamaya başladığımda işlerin ters gittiğini gördüm” dedi.

İş hayatından uzaklaştıktan sonra bir süre seyahat etmek istediğini dile getiren ve yola çıktığını söyleyen Burgerrs, “Sosyal medyada insanların cinsel hayatlarına dair açıkça konuştuklarını gördüm ve bir şeyler benim için de değişmeye başladı. Seyahat etmek istiyordum ama kocam bu konuda çok hevesli değildi. Ben de birkaç haftalığına tek başıma seyahate çıktım. O sırada eşcinsel olduğumu fark ettim. Kocam için durumu kabul etmek kolay olmadı ama beni destekledi” diye konuştu.