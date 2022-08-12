Büyük beden sosyal medya fenomeni moda kalıplarına meydan okudu! “Gerçekten çekiciyim”

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bible, kırmızı bikini üstü ve mini eteğiyle takipçilerinden tam not alan bir paylaşım yaptı. Instagram hesabında 47 bin takipçisi bulunan Bible, paylaşımlarında kadınların belirli beden ölçülerine sıkıştırılmaması gerektiği ve güzelliğin sadece sayılardan ibaret olmadığını anlatıyor. Son paylaşımında kırmızı bir bikini üstü ve dar bir etekle kamera karşısına geçen Bible gönderisine, “Gerçekten çok çekiciyim” notunu ekledi.