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Büyük beden sosyal medya fenomeni moda kalıplarına meydan okudu! “Gerçekten çekiciyim”

12.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden sosyal medya fenomeni Abby Bible, kırmızı bikini üstü ve mini etekli paylaşımıyla sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı. Beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alan Bible, gönderisine kendisini öven bir not eklemeyi ihmal etmedi.

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bible, kırmızı bikini üstü ve mini eteğiyle takipçilerinden tam not alan bir paylaşım yaptı. Instagram hesabında 47 bin takipçisi bulunan Bible, paylaşımlarında kadınların belirli beden ölçülerine sıkıştırılmaması gerektiği ve güzelliğin sadece sayılardan ibaret olmadığını anlatıyor. Son paylaşımında kırmızı bir bikini üstü ve dar bir etekle kamera karşısına geçen Bible gönderisine, “Gerçekten çok çekiciyim” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN TAM NOT ALDI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.
Bible’in güzelliğini öven sosyal medya kullanıcılarından biri, “Bu kırmızı sana çok yakışıyor” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Çok çarpıcı” yorumuyla fenomen ismin güzelliğini övdü.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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