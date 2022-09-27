Büyük ikramiyeyi kazandığına bin pişman oldu! “Huzurumu kaybettim”

Soyismi açıklanmayan bir adam Hindistan’ın en büyük ikramiyelerinden birinin sahibi oldu. Herkesin rüyalarını süsleyen para ödlü Anoop’un ailesine ve kendisine adeta kabusu yaşattı. Tanımadığı kişilerin evine gelerek kendisinden yardım talebinde bulunduğunu ifade eden Anoop, biletini çekilişten bir gün önce 17 Eylül'de satın aldı ve eyalette şimdiye kadar bir piyango için teklif edilen en yüksek ödülü kazandığı için başlangıçta çok heyecanlandı. Ancak işler onun ve ailesinin hesapladığı gibi gitmedi.

“KEŞKE KAZANMASAYDIM”

India Times’ın haberine göre büyük ikramiyenin kendisine mutluluktan daha çok sorumluluk getirdiğini ifade eden Anoop, “Tüm huzurumu kaybettim ve kendi evimde bile oturamıyorum, çünkü ödülü kazandığım için çeşitli ihtiyaçlarını çözmemi isteyen insanlarla kuşatılmış durumdayım. Sürekli olarak ev değiştirmek zorunda kalıyoruz. Keşke kazanmasaydım. Şimdi bu bir tehdit haline geldi ve kaldığım yerden dışarı bile çıkamıyorum. İnsanlar peşimde, benden yardım istiyorlar." dedi.

Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra aşçı olmak ve kendi restoranını açmak istediğini dile getiren Anoop, “Bu hayalimden vazgeçtim. Kazandığıma pişman oldum. Onun yerine üçüncülük ödülü kazanmayı dilerdim. Evden çıkamıyorum, hiçbir yere gidemiyorum. Çocuğum hasta ve onu doktora götüremiyorum” diye konuştu.

İsteklerden kaçmak için akrabalarının yanında kalan Anoop. "Herkese söyleyebileceğim tek şey, henüz hiç param olmadığı. Kaç defa söylersem söyleyeyim kimse sorunumu anlamıyor gibi görünüyor.” ifadelerini kullandı.