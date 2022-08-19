Büyükannenin torununun kıyafetine verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu! “Çok fazla göğüs görüyorum”

Farklı nesillerin özellikle moda konusunda farklı fikirlere sahip olması sosyal medyada ilgi çekti. Emillie Grigg isimli bir genç kız bir etkinlik için beyaz korseli bir kıyafet tercih etti. Büyükannesi Violet’in kıyafete tepkisi ise gecikmedi. Büyükanne Violet, torunun elbisesiyle eğildiği anlara sosyal medyadan, “Çok fazla göğüs görüyorum. Çıkan göğüslere bakın. Annen buna hiçbir şey demedim mi?” yorumunu yaptı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Emillie Grigg büyükannesinin yorumları karşısında kahkahalarını tutmaya çalışırken büyükanne Violet, torunun fotoğraflarını ve elbise seçimini eleştirmeye devam etti.

Saçlarındaki inci detayları ve kolyesiyle bir poz daha verdiği fotoğrafını büyükannesine gösterdiğinde ise yaşlı kadın, “Mide bulandırıcı. Hiç beğenmedim” diye konuştu.

Emillie’nin bir arkadaşıyla çekilen fotoğrafını gören büyükanne, “Ah güzel, Sophie'nin şapkasını ve çantasını beğendim. Göğüslerini sadece sen gösteriyorsun” dedi.