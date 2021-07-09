Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Ünlü isimden iddialara sert tepki!

Son zamanlarda barıştıkları iddia edilen Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya hakkında çıkan o iddialar Ulusoy için bardağı taşıran son damla oldu. Son zamanlarda sık sık araştırılan Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? sorsuna karşılık ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt verdi. İşte merak edilen o detaylar...

Bir süredir oyuncu Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Ulusoy açıklamasında Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim var diyerek, "Her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?" dedi.