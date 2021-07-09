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Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Ünlü isimden iddialara sert tepki!

09.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun düğününe katılan eski sevgili Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya hakkında barıştıkları iddia edilmişti. Rol aldıkları Medcezir adlı dizinin setinde aşk yaşamaya başlayan çift, uzun süre önce ayrılmış hayatlarına yeni isimleri almışlardı. Çıkan o iddialara ünlü oyuncu Ulusoy daha fazla sessiz kalamadı. Peki Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya barıştı mı?

Son zamanlarda barıştıkları iddia edilen Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya hakkında çıkan o iddialar Ulusoy için bardağı taşıran son damla oldu. Son zamanlarda sık sık araştırılan Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? sorsuna karşılık ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt verdi. İşte merak edilen o detaylar...

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya barıştı mı?

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun nikah törenine katılan Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un barıştığı yönünde iddialar çıkmıştı.
Dönemine damga vuran popüler dizide başrolü paylaştıktan sonra aralarında aşk başlayan eski sevgili olan Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy'un nikah töreninde yakınlaştıkları öne sürülmüştü.
İkili hakkında barıştığı, birlikte yaşadıkları hatta yakın zamanda tatile çıkacakları yönünde ortaya atılan iddialara ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy daha fazla sessiz kalamayarak sert bir dille yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ulusoy çıkan iddilara adeta adeş püskürdü.
Bir süredir oyuncu Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Ulusoy açıklamasında Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim var diyerek, "Her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?" dedi.
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Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya
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