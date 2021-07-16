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  4. Çağla Şıkel'den olay paylaşım! Amuda kalkıp poz verdi

Çağla Şıkel'den olay paylaşım! Amuda kalkıp poz verdi

16.07.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde Hadise'nin eski aşkı Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Çağla Şıkel nerede olursa olsun sporunu aksatmıyor. Son olarak kısa taytıyla amuda kalkan Çağla Şıkel talihsiz anlar yaşadı.

Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken başarılı model ve sunucu Çağla Şıkel, güne spor yaparak başladı.

AMUDA KALKARKEN DÜŞTÜ

Şıkel, son paylaşımıyla fit vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Yoga yaparken, amuda kalktığı fotoğrafı paylaşan ünlü model, paylaşımına, "Çenemin üzerine düşmeden az evvel" notunu düştü.
Ardından talihsiz bir olay yaşayan Şıkel, çenesinin üzerine düştü.
42 yaşındaki Çağla Şıkel'in Instagram hesabından amuda kalkıp verdiği pozu sosyal medyayı salladı.
Şıkel'i görenler "Kim der iki çocuk annesi" şeklinde yorumlar yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Instagram
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