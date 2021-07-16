Çağla Şıkel'den olay paylaşım! Amuda kalkıp poz verdi

Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken başarılı model ve sunucu Çağla Şıkel, güne spor yaparak başladı.
AMUDA KALKARKEN DÜŞTÜ
Şıkel, son paylaşımıyla fit vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Yoga yaparken, amuda kalktığı fotoğrafı paylaşan ünlü model, paylaşımına, "Çenemin üzerine düşmeden az evvel" notunu düştü.
Ardından talihsiz bir olay yaşayan Şıkel, çenesinin üzerine düştü.
42 yaşındaki Çağla Şıkel'in Instagram hesabından amuda kalkıp verdiği pozu sosyal medyayı salladı.
Şıkel'i görenler "Kim der iki çocuk annesi" şeklinde yorumlar yaptı.
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