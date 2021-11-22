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Çağla Şıkel'ın eski aşkıydı! Survivor'ın hırçın adamı Bozok Gören'in yeni mesleği şaşırttı!

22.11.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Survivor'daki asi tavırlarıyla çok konuşulan eski manken Bozok Gören, yeni mesleğiyle sevenlerini şaşırttı.

2013 ve 2015 yıllarında Survivor'da yarışan eski manken Bozok Gören, Çağla Şıkel ile yaşadığı aşkla da adından söz ettirmişti. Gören'in yeni mesleği sevenlerini şaşırttı.

KAVGALARIYLA GÜNDEMDEYDİ

1974 yılında İstanbul'da doğan Bozok Gören, su altı teknolojisi eğitimi aldı. 2000'li yılların başında mankenlik yapan Gören, o dönem güzel model Çağla Şıkel ile aşk yaşadı.
Ancak Bozok Gören'in tanınırlığı, 2013 ve 2015 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla arttı. Yarışmada, Duygu Çetinkaya ile girdiği büyük kavgalarla akıllarda kalan Bozok Gören'in şimdilerde neler yaptığı merak konusu oldu.
Survivor'dan önce Melvina adında siyahi bir Amerikalı genç kadın ile evlenen Bozok Gören, 2012 yılında evliliğini bitirerek Alaçatı'ya yerleşmişti.
Bozok Gören, ikinci evliliğini de Amerikalı bir kadın ile yaptı.
Sosyal medyada paylaştığı mutlu aile pozlarıyla beğeni toplayan Bozok Gören, eşi Amy ile birlikte Alaçatı'da restoran işletiyor.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Çağla Şıkel
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