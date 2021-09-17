Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya coştu

Camdaki Kız yeni bölümüyle yine sosyal medyada gündem oldu.
Dizinin yayınlanan son bölümünde Hayri’nin gözükmemesi izleyicinin tepkisine neden oldu.
Hayri’nim kim olduğu ile ilgili yüzlerce tweet atılırken dizinin finalinde Feride’nin Nalan ve Sedat’ı gözetlemesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
SOSYAL MEDYADA 'HAYRİ' FIRTINASI
Yaz boyunca yeni sezonu merakla beklenen ve özellikle sezon finali bölümünde 'Hayri' karakterinin belli edilmesiyle meraklanan seyirci, 2. sezonun ilk bölümünde Hayri'nin yüzünü göremeyince çileden çıktı.
Sosyal medyaya yansıyan tepkilerin bazıları ise caps oldu.
Seyirciler Twitter'da 'galiba Hayri'yi sadece yaka kartı olarak' göreceğiz' diye yorumlarda bulundu.
İşte dizi ile ilgili atılan onlarca tweetten öne çıkan o capsler...
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