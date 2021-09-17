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  4. Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya coştu

Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya coştu

17.09.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D Camdaki Kız dizisi 2. sezonun yeni bölümüyle gündemde! 'Hayri' karakterini sezon finalinden bu yana merak eden izleyici hayal kırıklığına uğradı ve bu tepkiler sosyal medyaya da yansıdı.

Camdaki Kız yeni bölümüyle yine sosyal medyada gündem oldu.
Dizinin yayınlanan son bölümünde Hayri’nin gözükmemesi izleyicinin tepkisine neden oldu.

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Hayri’nim kim olduğu ile ilgili yüzlerce tweet atılırken dizinin finalinde Feride’nin Nalan ve Sedat’ı gözetlemesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

SOSYAL MEDYADA 'HAYRİ' FIRTINASI

Yaz boyunca yeni sezonu merakla beklenen ve özellikle sezon finali bölümünde 'Hayri' karakterinin belli edilmesiyle meraklanan seyirci, 2. sezonun ilk bölümünde Hayri'nin yüzünü göremeyince çileden çıktı.
Sosyal medyaya yansıyan tepkilerin bazıları ise caps oldu.
Seyirciler Twitter'da 'galiba Hayri'yi sadece yaka kartı olarak' göreceğiz' diye yorumlarda bulundu.

İşte dizi ile ilgili atılan onlarca tweetten öne çıkan o capsler...

İşte dizi ile ilgili atılan onlarca tweetten öne çıkan o capsler...
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
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