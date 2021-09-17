Camdaki Kız son bölümde Hayri krizi! Sosyal medya coştu

Camdaki Kız yeni bölümüyle yine sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin yayınlanan son bölümünde Hayri’nin gözükmemesi izleyicinin tepkisine neden oldu.

Hayri’nim kim olduğu ile ilgili yüzlerce tweet atılırken dizinin finalinde Feride’nin Nalan ve Sedat’ı gözetlemesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.