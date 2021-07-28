Caner Şahin kimdir, nereli? Dünya Hali'nde Sinan karakterini canlandıran Caner Şahin kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Dünya Hali dizisinde Sinan karakterini canlandıracak Caner Şahin'in hayatı merak ediliyor. Şahin, daha önce de Babam ve Ailesi, Kuzgun ve Nefes Nefese gibi pek çok yapımda yer almıştı. Peki Caner Şahin kimdir, aslen nereli?

Caner Şahin kimdir?

TRT1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Dünya Hali dizisi, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Konusu ve oyuncu kadrosu merak edilirken, dizinin başrol karakterlerinden Sinan'ın hayatı da araştırılmaya başlandı. Sinan karakterini genç oyuncu Caner Şahin canlandırmakta. 26 Mayıs 1992 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Caner Şahin'in annesi ve babası emekli öğretmendir. Caner Şahin eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2016 senesinde rol almış olduğu Babam ve Ailesi dizisinde Kadir karakterini oynamasıyla yaşamıştır.

Nefes Nefese, Tutsak, Kardeşler gibi pek çok dizide de rol almış olan Caner Şahin en son Kuzgun dizisinde Kartal karakterine hayat vermiştir.