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  4. Çarkıfelek'in hostesi olarak tanınmıştı! Yasemin Koşal'ın son hali

Çarkıfelek'in hostesi olarak tanınmıştı! Yasemin Koşal'ın son hali

16.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarkıfelek'in güzel hostesi ve 1983 Türkiye i kinci güzeli Yasemin Koşal, Yasemin Koşal'ın son hali gündeme geldi. Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliğini görenler "Yıllara meydan okuyor" yorumları yaptı.

Tarık Tarcan'ın sunduğu Çarkıfelek'te hostes olarak başlayan Yasemin Koşal bir döneme damga vurdu. Hostesliğe Mehmet Ali Erbil'in yanında da devam eden güzel isim hem podyumlara hem setlere ara verdi.

Güzel model yıllar sonra sosyal medyanın merak edilenlerinden oldu.

İŞTE YASEMİN KOŞAL'IN SON HALİ

Bir dönemin top modellerinden oyuncu Yasemin Koşal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü.
İş insanı Mehmet Şumnu'yla evlendikten sonra ekranlardan uzakta bir hayat sürdüren Koşal'ın fit görüntüsü ve güzelliği dikkat çekiyor.
Kerem adında bir oğlu olan 1983 Türkiye ikinci güzeli Yasemin Koşal'ı görenler "Hâlâ çok güzel" yorumlarında bulundu.
1969 doğumlu güzel manken, 1983 yılında Türkiye ikinci güzeli olarak seçilmiş ve güzelliği ile herkesi büyülemişti.
Güzel model hosteslikten sonra Sosyete Şaban, Yaz Bitti, Yarın Artık Bugündür, Dul Bir Kadın, Şöhret Skandalı, Fatih Harbiye, Portatif Hüseyin, Bu Sevda Bitmez, Küçük İbo, Tutku Çemberi, Derman Bey, Hesabım Bitmedi, Başımıza Gelenler, Savunma ve Seni Yaşatacağım gibi birbirinden popüler yapımlarda yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
çarkıfelek Mehmet Ali Erbil
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