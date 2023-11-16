Cenaze töreni defileye dönüştü! O anlar izleyenlerin ağzını açık bıraktı: "Az önce ne izledim ben?"

NY Post'un haberine göre; New Jerseyli model Erica L. Carrington, 62 yaşında hayatını kaybeden moda tasarımcısı Vernest Moore'un 10 Kasım'daki cenaze törenini podyuma dönüştürdü. Carrington'ın yürüyüşü ve Moore'un tabutunun önünde şarkı eşliğinde verdiği poz izleyenleri hayrete düşürdü.



“SENİN İÇİN SON YÜRÜYÜŞÜM”

Moore için model olarak çalışan Carrington, Newark Sanat Müzesi’nde düzenlenen cenaze törenindeki o anlarını Instagram hesabından paylaştı. Model, "Senin için son yürüyüşüm" diyerek tasarımcıya saygı duruşunda bulundu.

O anlar ise internette pek çok tartışmaya yol açtı.

Pek çok kişi de podyumu "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

"AZ ÖNCE NE İZLEDİM BEN?" Bir kişi, 631 binden fazla görüntülenen videonun altına "Bu gerçek bir cenaze töreni miydi... Cidden, öyle miydi?" yorumunu yaptı. Bir izleyici de "Az önce ne izledim ben?" diye sordu.