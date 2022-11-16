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Charlie and The Chocolate Factory'den (Charlie ve Çikolata Fabrikası) Violet Beauregarde’i görenler tanıyamadı! 17 yılda tamamen değişti

16.11.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Charlie and The Chocolate Factory'den (Charlie ve Çikolata Fabrikası) filminin 2005 uyarlamasında Violet Beauregarde'ı canlandıran AnnaSophia Robb o dönemin çocuk yıldızı olarak parlamıştı. Filmin vizyon girişinden 17 yıl geçti ve Robb’u görenler tanımıyor.

AnnaSophia Robb en çok Charlie ve Çikolata Fabrikası'nın 2005 film uyarlamasındaki Violet Beauregarde'ı canlandırmasıyla hafızalardaki yerini aldı. Filmde Johnny Depp ve Freddie Highmore ile birlikte rol alan Robb, sakız çiğnemeyi seven Violet Beauregarde karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. 17 yıl önceki filmde henüz 11 yaşında olan Robb şimdiler 28 yaşında genç bir kadın ve değişimiyle görenleri şaşkına çeviriyor.

ŞİMDİ BAMBAŞKA BİRİ OLDU

AnnaSophia, Tim Burton'ın Charlie ve Çikolata Fabrikası'nın yeniden yapımıyla dünya çapında üne kavuşmasından bu yana Bridge To Terabithia ve Çünkü Winn-Dixie'de rol aldı.

En büyük rollerinden biri, Sex and the City yan ürünü The Carrie Diaries'de Carrie Bradshaw'ı canlandırması oldu.

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Anahtar Kelimeler:
annasophia robb charlie and the chocolate factory

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