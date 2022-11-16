Charlie and The Chocolate Factory'den (Charlie ve Çikolata Fabrikası) Violet Beauregarde’i görenler tanıyamadı! 17 yılda tamamen değişti

AnnaSophia Robb en çok Charlie ve Çikolata Fabrikası'nın 2005 film uyarlamasındaki Violet Beauregarde'ı canlandırmasıyla hafızalardaki yerini aldı. Filmde Johnny Depp ve Freddie Highmore ile birlikte rol alan Robb, sakız çiğnemeyi seven Violet Beauregarde karakteriyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. 17 yıl önceki filmde henüz 11 yaşında olan Robb şimdiler 28 yaşında genç bir kadın ve değişimiyle görenleri şaşkına çeviriyor.