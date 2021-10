CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi temel atma ve açılış törenine katıldı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlarıma şunu rahatlıkla söylüyorum, belediye başkanlarımıza bakınız nasıl çalıştıklarını görünüz. Aynı çalışmayı, aynı azim ve kararlılıkla Türkiye için de bütün dostlarımızla beraber yapacağız. Huzuru, bereketi getireceğiz. Birlikte yaşamayı getireceğiz, hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ayrıştırmayacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından Ata mahallesinde yaptırılan Kreş ve Gündüz Bakımevinin açılışı ile yüzme havuzu temel atma törenine katıldı.

Kendisinden önce Yenimahalle ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının konuştuğunu ve bir belediyenin nasıl yönetilmesi gerektiğini anlattıklarını belirten Kılıçdaroğlu, belediye yönetimlerinde ilkeler belirlediklerini söyledi.

Belediye başkanlarına, "Vatandaşlar arasında ayrım yapmayacaksınız", "Özellikle fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız", "harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parası millete hesap vereceksiniz" dediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ne kadar güzel ilkeler ve belediye başkanlarımız bu ilkelere uyuyorlar. Bu ilkelere uydukları içindir ki bütün engellemelere rağmen, Ankaralılara geçmişe göre daha güzel hizmetler yapıyorlar. Saygıdeğer belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum." dedi.

- "Her evde huzurun, her evde bereketin olması lazım"

Belediye başkanlarının görevlere gelmeden önce "personelin parasını bile ödeyemezler" dendiğini ancak bugün görevlerini layıkıyla yaptıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Devletimiz zengin bir devlettir. Belediyelerimiz ellerindeki imkanları çarçur etmeden, birilerine kaynak aktarmadan, halk için kullanabiliyorlarsa zaten bu para hizmet etmeye yeter. Sadece hizmet etmeye yeter anlayışı ile değil her yıl bütçelerini ayrıca büyütüyorlar. Belediyeler bunu yaptığına göre Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz Türkiye nasıl yönetiliyor. Millet İttifakı ile bütün talan düzenine son vereceğiz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız. Bize oy versin vermesin bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceğiz. Bu coğrafyada hiçbir çocuğun yatağa aç girme hakkı yoktur. Sosyal devletin gereği olarak her anne çocuğunu huzur içinde akşam yatağa yatırmalıdır. Her evde huzurun, her evde bereketin olması lazım. Üniversiteyi kazanan bir çocuk heyecanla üniversitesine gönderilir. Nasıl oluyor da 20 yıldır ülkeyi yöneteceksiniz de yurt sorununu çözemeyeceksiniz. Allah'ın izni ile iktidar olduğumuzda göreceksiniz yurt sorununu öyle 10-15 yıl değil bir yıl içinde bitireceğiz. Her anne baba çocuğunu rahatlıkla üniversiteye gönderecek. Birer ikişer kişilik odalarda sıcak suyu, geniş bant internet erişimi bunların hepsi olacak."

Devletlerin de saydam yönetilmek zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, yenidoğan çocuğun bile vergi ödemeye başladığını söyledi.

Devletin temel gelirinin vergi olduğunun altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, bu vergilerin ise doğru kullanılması gerektiğini dile getirdi.

- "Bir devletin itibarı, saygınlığı vardır"

Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir devletin itibarı, saygınlığı vardır. Hele hele bizim gibi Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş, yedi düvele meydan okumuş, Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödemiş bir devletin saygınlığı çok daha önemlidir. Geçmiş hükümetler yine saygın olan devletlerle beraber ortak bir anlaşma yaptılar, Mali Eylem Görev Gücü diye. Kara parayla, uyuşturucu parasıyla, rüşvetle elde edilen paralar bir ülkeye fayda getirmez. Dolayısıyla imza atan bütün ülkeler kara parayla mücadele konusunda ortak irade beyan ettiler. Aynı zamanda 'terörizmin finansmanı için de bu paralar kullanılmasın belli önlemlerini alalım' dediler ve bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayı imzalayan ülkelerden bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Mali Eylem Görev Gücü grubunda olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti gri listeye alındı. Yani 'şüpheli devlet' listesine alındı.

Bu ülkenin itibarını bozmaya kimin ne hakkı var. Uyuşturucu baronlarının elini kolunu sallayarak gezdiği bir Türkiye'de güvenlik olabilir mi? Polis arkadaşlarımızın yakalayıp adalete teslim ettiği ve arkasında da bazı hakimlerin, siyasilerin baskısıyla serbest bıraktığı ve uyuşturucu baronlarının elini kolunu salladığı bir Türkiye'nin saygınlığı olabilir mi? Bunların tamamını değiştireceğiz, sözüm sözdür, birlikte dostlarımızla beraber tamamını değiştireceğiz."

Devlette liyakatın esas olduğunu ve devletin adaletle yönetileceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, adaletsiz bir dünya olamayacağını vurguladı.

- "Bir devletin parası onun onuru ve şerefidir"

"Akşam evde huzur içinde kalabiliyorsak, başımızı yastığa koyabiliyorsak adalet nedeniyledir" görüşünü aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Para harcanırken ve siyasi otorite para harcamaya karar verirken halkının çıkarlarını düşünmek zorundadır. Türk lirası bizim onurumuzdur, şerefimizdir. Bir devletin parası onun onuru ve şerefidir. Nasıl olur da Türk lirası güneş görmüş kar gibi erir? Nasıl olur da zam, zulüm ve zorbalık egemen olur bir devlette. 'Yolsuzlukla mücadele edeceğiz' dediler, yolsuzluğun her türünü yaptılar. Vatandaşlarıma şunu rahatlıkla söylüyorum, belediye başkanlarımıza bakınız nasıl çalıştıklarını görünüz. Aynı çalışmayı, aynı azim ve kararlılıkla Türkiye için de bütün dostlarımızla beraber yapacağız. Huzuru, bereketi getireceğiz. Birlikte yaşamayı getireceğiz, hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ayrıştırmayacağız.

Bakın kreş açıyoruz şimdi. O çocuklar güzel bir Türkiye'de yaşamak isterler. Anneler babalar çocuklarının iyi eğitim almasını isterler ve o çocuklar baskının, otoritenin egemen olduğu bir devlette değil, özgürlüğün, herkesin eşit olduğu bir devlette yaşamak isterler. Bizim temel amacımız da zaten bu. Çocuklarımız bizden daha iyi koşullarda yaşasınlar, bizden daha güzel bir Türkiye'de yaşasınlar, daha iyi koşullarda yaşasınlar. Onun adımını da kreşlerle atıyoruz. Dolayısıyla 12'nci kreşi Sayın Başkan, 5 de kapalı yüzme havuzu açtı, hepiniz huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Yenihamalle'yi Ankara'nın ve Türkiye'nin önemli bir markası haline getirdiği için."

Mansur Yavaş'ı da tebrik eden Kılıçdaroğlu, Yavaş'ın, Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün şanına yakışır bir başkent haline getireceğine inandığını söyledi.

- "Bizim önceliğimiz insan"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş da konuşmasında, Ankara'yı Ankaralılarla hep birlikte yönettiklerini söyledi.

Seçimden önce şeffaf olma sözü verdiklerini hatırlatan Yavaş, bu nedenle bin 500 kadar ihalenin hepsini canlı yayınladıklarını bildirdi.

Ayrıca, "Hesap vereceğiz" dediğini de anımsatan Yavaş, "Yaptığımız hizmetlerin bedelini her yere asıyoruz. 'Ortak akıl' dedik, kararlarımızı halkımızla, meslek odalarımızla, muhtarlarımızla karar vererek yapıyoruz. Devletin parasını kendi paramızdan üstün tutarak harcıyoruz. 3,5 katrilyon eski parayla eski yönetimin borcunu ödedik, tek kuruş kredi kullanmadık, eğer belediyenin kaynaklarını güzel kullanırsanız her türlü iş yapılır, bizim önceliğimiz insan." diye konuştu.

Yaptıkları hizmetlerden bahseden Yavaş, yılbaşından itibaren sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının servis ücretlerini de karşılayacaklarını bildirdi.

17 bin çiftçiye tohum dağıttıklarını ve 570 bin dönüm arazinin ekilmesini sağladıklarını da aktaran Yavaş, "Barınma sorunu nedeniyle üniversite öğrencisi 8 bin kişi müracaat etti. Şu anda 4 bin civarında öğrenci konukevlerinde, otellerde ücretsiz kalıyor, bizim belediyecilik anlayışımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Ata mahallesinin Yenimahalle'nin en yeni mahallelerinden biri olduğunu ve kısa sürede burada büyük yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Kapalı pazar yerinden kültür merkezine, kreşine onlarca sosyal tesisi mahalleye kazandırdıklarını bildiren Yaşar, tüm bunları yaparken Mustafa Kemal Atatürk'ün "eşit yurttaşlık" ilkesinden ilham aldıklarını ve her yere eşit hizmet götürmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Kendisinin ticaretten gelen birisi olduğunu belirten Yaşar, şunları kaydetti:

"Eğer devleti idare edenler kendi parasına gösterdiği özeni devletin parasına da gösterirse Türkiye'nin hiçbir sorunu kalmaz. Biz bunu Yenimahalle'de gösterdik, biz bugüne kadar hiçbir bakanlıktan tek kuruş almadık. Sadece kaynağımız Yenimahallelilerin emlak vergisi ve İller Bankası katkısı. Yenimahalle sadece Ankara'da değil, Türkiye'nin en güçlü belediyesi. Makina parkıyla, yeşil alanlarıyla, kreşleriyle, parklarıyla, sosyal alanlarıyla... Yenimahalle, Türkiye'nin en gelişmiş, en güzel, halkın yaşamaktan mutlu olduğu bir mahalle. Halkımıza dokunmayan, yararına olmayan hiçbir şeye imza atmadım, atmam da. Belediyecilik halka dokunma işi, yasalara uygun yatırım yapma işi. Türkiye büyük bir devlet. Aşamayacağı sorun, yapamayacağı iş yoktur. Hiç karamsar olmayınız. Bu ülke güzel bir ülke ve bu ülkede kardeşçe yaşayacağız."

Konuşmaların ardından Kreş ve Gündüz Bakımevinin açılışı ile yüzme havuzu temel atma töreni gerçekleştirildi.