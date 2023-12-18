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    4. Çınarcık depremi sonrası İstanbul için çok ciddi uyarı! 1894 ve 1766 fay birleşimine dikkat çekti: Büyük depremin yaklaştığının habercisi!

    Çınarcık depremi sonrası İstanbul için çok ciddi uyarı! 1894 ve 1766 fay birleşimine dikkat çekti: Büyük depremin yaklaştığının habercisi!

    18.12.2023 13:50 | Son Güncelleme:
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    Beklenen İstanbul depremiyle ilgili en ciddi uyarı geldi. Dün Marmara'da etkisini hissettiren Yalova Çınarcık merkezli deprem sonrası Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. 1894 ve 1766 fay birleşimine dikkat çeken Durmuş, "Beklediğimiz büyük depremin de yaklaştığının habercisi diyebiliriz" dedi. Olası depremde İstanbul'un 13 ilçesinde ağır hasar oluşacağını belirten Durmuş, 4 milyon kişinin etkileneceğini sözlerine ekledi.

    Maramara Bölgesi'nde iki hafta arayla gerçekleşen depremler İstanbul için endişe yarattı. Dün gece Yalova-Çınarcık merkezli 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından herkes 'Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Son zamanlarda bölgede çok sık yaşanan depremler sonrası uzmanlar enerji boşalmasına dikkat çekerken; İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş da muhtemel senaryolar içerisinde olan 1894 ve 1766 fay birleşimine işaret etti.

    Kesfet

    "HALA AKTİF! FAKAT ENTERESAN OLAN..."

    "HALA AKTİF! FAKAT ENTERESAN OLAN..."

    Marmara Denizi’nde olan her türlü hareketliliğin çok yakından takip edilmesi gerektiğinin özellikle altını çizen Mustafa Serhat Durmuş, “Dün akşam olan deprem, fay mekanizmasının hala aktif olduğunu bize gösteriyor. Fakat enteresan olan bu 4,1, 5,1’lik depremler daha önce tarihsel olarak gerçekleşmiş olan ve ciddi kayıplara sebep olan fay mekanizmasının etrafında olması. Mesela 4,1’lik deprem 1894 fayına yakın” diyerek uyarılarda bulundu.

    "BU DEPREMLER ARTTIKÇA, BÜYÜK DEPREM YAKINDIR DEMEKTİR"

    "BU DEPREMLER ARTTIKÇA, BÜYÜK DEPREM YAKINDIR DEMEKTİR"

    Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş jeofizikçiler olarak ellerinde bulunan muhtemel senaryoların artık yaklaştığını aktardığı konuşmasından şunlara değindi: “Elimizdeki İRAP tarafından oluşturulan senaryolar arasında 1894 fayının kırılıp bunu orta Marmara çukurundaki 1766 fayına sıçratarak ikisinin birden kırılması da var. Bu iki fayın kırılması 174 kilometrelik bir kırık meydana getirecektir ve 7,7’lik burada beklediğimiz en ciddi depremin oluşunu tetikleyecektir. Bu nedenle buradaki olan depremlerin hepsi bizim için çok önemli, incelenmesi gerekiyor ancak bu 4,1’lik deprem oldu diye 1 hafta 3 gün sonra ciddi bir deprem olacak anlamına da gelmez. Fakat bu depremler tabi ki de haberci olabilir. Çünkü burada meydana gelen depremler bir süre sonra belki de bir deprem fırtınasına neden olabilir ve kırılmaya neden olabilir.

    "İSTANBUL DEPREMİNİN YAKLAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

    "İSTANBUL DEPREMİNİN YAKLAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

    Depremin olduğu derinlik de çok önemli. Mesela dün akşam olan deprem 11 kilometrede oldu. 17 Ağustos 1999 Depremi 17 kilometrede olan bir depremdi. Biz genellikle 7 ile 20 kilometre arasında bir kırılma bekliyoruz. Bu nedenle Marmara Denizi içerisindeki bütün depremleri çok önemsiyoruz ve bu depremleri sayısı arttıkça elbette ki bizim ana beklediğimiz büyük depremin de yaklaştığını düşünüyoruz.

    Çünkü bu Marmara Denizi içerisindeki fay mekanizması birbiri ile bağlantılı fay mekanizmaları. Aynı zamanda enerji aktarımı da söz konusu. 6 ve 7 Şubat depremlerindeki gibi. Dolayısıyla bizim buradaki depremlerde beklentimiz, insanların bu depremleri ciddiye almaları ve bir an önce binalarını kontrol ettirmeleri. Vatandaşlar olarak yapabileceğimiz en iyi şey kendi binamıza baktırtmak, deprem analizi yaptırmaları gerekiyor. Güçlendirme ile bile kurtaramayacak yapılarda artık daha fazla oturmasınlar. Oturup depremi beklemek kesinlikle bir seçenek değil” dedi.

    "İSTANBUL'DAKİ 13 İLÇE DEPREMDE AĞIR HASAR ALACAK"

    "İSTANBUL'DAKİ 13 İLÇE DEPREMDE AĞIR HASAR ALACAK"

    Serhat Durmuş yaptığı uzun çalışmalar ve zemin ve bina araştırmalarının sonucundan İstanbul’da 39 ilçenin 13’ünün deprem için ağır riskli olduğunu hatırlatarak, “Bu ilçeler sahil şeridi üzerinde. Avrupa Yakasında olan ilçeleri başka bir noktaya koyuyoruz çünkü Avrupa Yakasında jeolojik olarak kayaçların daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Tabi yine de ilçe olarak insanları korkutmaktansa onların binalara baktırmasını daha önemli buluyoruz. Çünkü her binanın altındaki zemin farklı. Binanın zemini nasıl ve bina nasıl diye baktırmalıyız. Eğer ikisi birden kötüyse artık mutlaka orada bir önlem alınmalı” diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    deprem İstanbul
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