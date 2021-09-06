Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü ne zaman ve nerede çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü oyuncuları kimler?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü ne zaman ve nerede çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü oyuncuları kimler?

06.09.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü" filminin yönetmenliği "Sen Aydınlatırsın Geceyi" , "Güneş'in Oğu" , "Beş Şehir" gibi filmleri de yöneten Onur Ünlü'ye ait. Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalarda yeniden yerini alır. Söz konusu filmin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Meryem Üzerli gibi başarılı iki oyuncu paylaşıyor.

1954 ve 1969'da çekilen "Cingöz Recai" filminin üçüncüsü 2017'de vizyona girmişti. Onur Ünlü tarafından çekilen filmin oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Musa Uzunlar gibi isimler yer alıyor. Filmin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da gerçekleşti. İşte merak edilenler...

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da bir kısmı Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yapıldı.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ KONUSU NEDİR?

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ KONUSU NEDİR?
Cingöz Recai yıllar sonra soygun için ortaya çıkar. Ancak bu soygunu kendi ekibiyle yapmaz. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girerek hedefine yaklaşmaya çabalar.
Cingöz Recai'nin yıllardır peşinde olduğu ve kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık çok yakınındadır. Bu esnada Baş Komiser Mehmet Rıza da Cingöz Recai'yi yakalamaya çalışır.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI KİMLER?

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI KİMLER?
* Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai * Haluk Bilginer - Mehmet Rıza * Meryem Uzerli - Göze * Musa Uzunlar - Hayalet * Fatih Artman - Eren * Algı Eke - Hülya * Ushan Çakır - Arsen * Selim Bayraktar - Adil * Hakan Boyav - Ayıboğan * Serkan Keskin - Sadri * Meriç Aral - Filiz
* Boran Kuzum - Cüneyt * Günay Karacaoğlu - Adile * Deniz Hamzaoğlu - Yadigar * Eser Eyüboğlu - Fikret * Kenan Ece - Recai'nin babası * Arsal Mazmanoğlu - Cavit * Erşan Utku Ölmez - Ömer * Laçin Ceylan * İcmal Aktuna
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

“Çok çirkinsin” dediler! Bakın ne yaptı?

Bu anne herkesi şaşırtıyor! Bakın kaç çocuğu var?

Bu anne herkesi şaşırtıyor! Bakın kaç çocuğu var?

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Eski eşi ifşa etti! Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı

Eski eşi ifşa etti! Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.