Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü ne zaman ve nerede çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü oyuncuları kimler?

1954 ve 1969'da çekilen "Cingöz Recai" filminin üçüncüsü 2017'de vizyona girmişti. Onur Ünlü tarafından çekilen filmin oyuncu kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Musa Uzunlar gibi isimler yer alıyor. Filmin çekimlerinin bir kısmı İstanbul'da gerçekleşti. İşte merak edilenler...

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da bir kısmı Rusya’nın St. Petersburg şehrinde yapıldı.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ KONUSU NEDİR? Cingöz Recai yıllar sonra soygun için ortaya çıkar. Ancak bu soygunu kendi ekibiyle yapmaz. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girerek hedefine yaklaşmaya çabalar.

Cingöz Recai'nin yıllardır peşinde olduğu ve kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık çok yakınındadır. Bu esnada Baş Komiser Mehmet Rıza da Cingöz Recai'yi yakalamaya çalışır.

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ OYUNCULARI KİMLER? * Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai * Haluk Bilginer - Mehmet Rıza * Meryem Uzerli - Göze * Musa Uzunlar - Hayalet * Fatih Artman - Eren * Algı Eke - Hülya * Ushan Çakır - Arsen * Selim Bayraktar - Adil * Hakan Boyav - Ayıboğan * Serkan Keskin - Sadri * Meriç Aral - Filiz