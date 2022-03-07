Cinsellik itirafıyla gündem yaratmıştı! Yıldız futbolcu Kevin-Prince Boateng’in eski eşi sosyal medya pozları olay oldu

Beşiktaş’ın eski yıldızı Kevin Prince Boateng’i 2011 yılına hayatını sunucu Melissa Satta ile birleştirmişti. İkilinin evliliklerinden Maddox adını verdikleri oğulları doğmuştu. 2020 yılında boşanma kararı alan çiftten Satta, eski eşinin kariyerini eleştirerek sürekli sakatlık yaşamasının neden olarak düzenli cinsel hayatlarını göstermişti.

Birlikte oldukları dönemde magazin basınının da gözde çiftlerinden olan Melissa Satta-Kevin Prince Boateng çifti, Satta'nın yatak odası itiraflarıyla olay olmuştu.

Satta eşinin sıklıkla sakatlanma nedeni olarak ise cinsel hayatlarını göstermiş, “Her zaman sakatlanmasının nedeni haftada 10 defa ilişkiye girmemizdir” diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.