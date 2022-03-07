Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Cinsellik itirafıyla gündem yaratmıştı! Yıldız futbolcu Kevin-Prince Boateng’in eski eşi sosyal medya pozları olay oldu

Cinsellik itirafıyla gündem yaratmıştı! Yıldız futbolcu Kevin-Prince Boateng’in eski eşi sosyal medya pozları olay oldu

07.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın eski futbolcusu Kevin-Prince Boateng’İn eski eşi Melissa Satta sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken sunucu eski eşinin futbol performansının düşüklüğüne yönelik olarak yaptığı açıklamayla sevenlerine büyük bir şaşkınlık yaşatmıştı.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Kevin Prince Boateng’i 2011 yılına hayatını sunucu Melissa Satta ile birleştirmişti. İkilinin evliliklerinden Maddox adını verdikleri oğulları doğmuştu. 2020 yılında boşanma kararı alan çiftten Satta, eski eşinin kariyerini eleştirerek sürekli sakatlık yaşamasının neden olarak düzenli cinsel hayatlarını göstermişti.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞDI

Birlikte oldukları dönemde magazin basınının da gözde çiftlerinden olan Melissa Satta-Kevin Prince Boateng çifti, Satta'nın yatak odası itiraflarıyla olay olmuştu.
Satta eşinin sıklıkla sakatlanma nedeni olarak ise cinsel hayatlarını göstermiş, “Her zaman sakatlanmasının nedeni haftada 10 defa ilişkiye girmemizdir” diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Beraberliklerini 2 yıl öncesinde sonlandıran çiftten Melissa Satta sunuculuğunun yanında modellik yapıyor.
Güzel sunucu 5 milyona yakın takipçisi için Instgram hesabından sıklıkla seksi pozlarını paylaşıyor. Satta’nın paylaşımlarını takipçileri genellikle yorum ve beğeni yağmuruna tutuyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Elindeki kağıdın sırrı çözüldü

Elindeki kağıdın sırrı çözüldü

Şaşırtan iddia! Sevgilisi ve çocuklarını o ülkede saklıyor

Şaşırtan iddia! Sevgilisi ve çocuklarını o ülkede saklıyor

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

İlginizi Çekebilir

Yeni imajıyla gündem oldu! Eski hali hatırlatıldı

Yeni imajıyla gündem oldu! Eski hali hatırlatıldı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Hakan'ın 'nefret' yorumu tepki çekti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.