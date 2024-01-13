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    4. Cinsiyet değiştiren erkek arkadaşıyla ilişkisini paylaşınca tepki çekti! "Bebek sahibi olmak istiyoruz" dedi

    Cinsiyet değiştiren erkek arkadaşıyla ilişkisini paylaşınca tepki çekti! "Bebek sahibi olmak istiyoruz" dedi

    13.01.2024 10:16 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı trans bir erkeğe aşık olduğunu dile getiren bir kadının ilişkisine dair yaptığı paylaşımları kullanıcılar tarafından eleştirildi. Aşık olduğu adamla bir aile kurmak için sabırsızlandığını dile getiren Chloe, tüp bebek için araştırmalarına başladıklarını ve çocuk sahibi olmak istediklerini söyledi.

    Biyolojik olarak kadın doğan ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Taylor ile Chloe çiftinin ilişkileri sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. 7 yıl öncesinde sosyal medya uygulaması üzerinden tanışan çift, aile kurmalarına yardımcı olmak için tüp bebek tedavisini araştırdıklarını söyleyince bir kez daha eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Love Don't Judge podcast'ine Chloe, Taylor'u ve ilişkilerini savunduğu sözleriyle gündem yarattı.

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    Taylor'un her zaman bir erkek gibi hareket ettiğini söyleyen Chloe, "Ayrıca bir konuşma yapma gereği bile duymadık. Birbirimize olan çekimimiz çok doğal bir şekilde ilerledi. Onu gerçekten çok iyi anlıyorum. Tanıştığımızda Taylor zaten erkek gibi hareket ediyordu" dedi.

    Taylor geçişine başlamadan önce doktorlardan yumurtalarının bir kısmını çıkarıp dondurmalarını istedi. Donör spermiyle döllenip Chloe'ye nakledilecek olan yumurtalar çiftin çocuk sahibi olmasına yardımcı olacak.

    Cinsiyet değiştirme operasyonunun tüm sürecini sosyal medyadan paylaşan Taylor, "Doğal yolla hamile kalamayan çiftler var ve aile sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi görmeleri çok normal. Bu sadece transseksüel olduğum için çocuk sahibi olmamam gerektiğini düşünen insanların damgalaması. Bunu asla kabul etmiyorum" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    tüp bebek cinsiyet değiştirme ameliyatı
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