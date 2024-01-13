Cinsiyet değiştiren erkek arkadaşıyla ilişkisini paylaşınca tepki çekti! "Bebek sahibi olmak istiyoruz" dedi

Taylor'un her zaman bir erkek gibi hareket ettiğini söyleyen Chloe, "Ayrıca bir konuşma yapma gereği bile duymadık. Birbirimize olan çekimimiz çok doğal bir şekilde ilerledi. Onu gerçekten çok iyi anlıyorum. Tanıştığımızda Taylor zaten erkek gibi hareket ediyordu" dedi.