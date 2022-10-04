Cinsiyet değiştiren fenomen Jessica Alves’in ten rengi elbisesiyle pozu gündem yarattı! “Çıplak zannettim”

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Jessica Alves, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmeden önce Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için bir dizi operasyon yaptırmıştı. Ardından ise Barbie bebeğe dönüşmek istediğine karar vererek cinsiyet değiştirme operasyonu yaptıran Alves, dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçirdi. Plastik bebeğe benzemek için yaklaşık 817 bin sterlin (yaklaşık 17 milyon 33 bin TL) harcayan 39 yaşındaki Alves yine sosyal medya paylaşımıyla ortalığı salladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Alves gönderisine, “Gölgeleri kovalerken ben” notunu ekledi. Alves’in ten rengi elbisesiyle çekilen pozu kısa süree gündem yaratmayı başardı. 6.5 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Alves’in gönderisi binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı dekolteli ten rengi elbisesiyle olan paylaşımına “Çıplak zannettim” yorumunu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı Alves’in gönderisine “Olabildiğince seksi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Harika görünüyorsun” diyerek fenomen ismi övdü.