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Cinsiyet değiştiren fenomen Jessica Alves’in ten rengi elbisesiyle pozu gündem yarattı! “Çıplak zannettim”

04.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğum ismi Rodrigo Alves olan Jessica Alves, estetik operasyon maceralarına ‘Ken Bebek’ olmak için başlamıştı. ‘Ken Bebek’ kariyerini gerçek hayattaki ‘Barbie Bebek’ olarak değiştiren Alves bu kez cinsiyet değiştirme operasyonuyla gündeme gelmişti. Estetik ameliyatlarının sonrasında bambaşka bir kişiye dönüşen Alves’in sosyal medyadaki cesur paylaşımları da gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak Alves ten rengi elbisesiyle poz verdi.

Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaşan Jessica Alves, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirmeden önce Barbie’nin sevgilisi Ken’e benzemek için bir dizi operasyon yaptırmıştı. Ardından ise Barbie bebeğe dönüşmek istediğine karar vererek cinsiyet değiştirme operasyonu yaptıran Alves, dudaktan buruna, botokstan dolguya, karın kası ameliyatından saç nakline, çene ameliyatından yüz gerdirmeye kadar 70’e yakın operasyon geçirdi. Plastik bebeğe benzemek için yaklaşık 817 bin sterlin (yaklaşık 17 milyon 33 bin TL) harcayan 39 yaşındaki Alves yine sosyal medya paylaşımıyla ortalığı salladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

KAPAK YENİ2

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde çekilen bir fotoğrafını paylaşan Alves gönderisine, “Gölgeleri kovalerken ben” notunu ekledi. Alves’in ten rengi elbisesiyle çekilen pozu kısa süree gündem yaratmayı başardı. 6.5 milyon sosyal medya takipçisi bulunan Alves’in gönderisi binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı dekolteli ten rengi elbisesiyle olan paylaşımına “Çıplak zannettim” yorumunu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı Alves’in gönderisine “Olabildiğince seksi” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Harika görünüyorsun” diyerek fenomen ismi övdü.

İŞTE JESSICA ALVES’İN PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Jessica Alves
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