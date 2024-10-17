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Çocuğunun halini görünce şaşkına döndü! Oğlunu çöp torbasına sararak arabaya bindirdi: O anlar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.10.2024 11:08
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülerde ismi açıklanmayan bir anne oyun oynadığı için çamurla kaplanan oğlunu çöp torbasıyla sararak arabaya bindirdi. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin ardından fikir ayrılığına düştü. Bazı kullanıcılar annenin zeki olduğunu vurgularken bazıları ise, plastik poşetin kötü bir fikir olduğunu belirtti.

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir annenin oğlunu çöp poşetine sararak arabasına bindirdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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SOHA'da yer alan habere göre, çocuk arkadaşlarıyla oynarken kazara çamur yığınına düşmüştü. Vücudunun büyük bir bölümü çamurla kaplanınca annesi gördüklerine inanamadı.

İlk şoku atlatan anne çocuğunu azarlamadı onun yerine yanında bulunan çöp poşetine oğlunu sararak onu kucağına alıp arabaya bindirdi.

Görüntüler internette yayıldıktan sonra kullancılar yorumlarda bir türlü anlaşamadı. Bazıları kadının çocuğunu plasitk poşete koymasını yanlış bulduğunu dile getirdi.

Bazı kullanıcılar ise çocuğunun bunu bir oyun olarak algıladığını ve halinden memnun göründüğünü dile getirerek, "Hem oğluna kızmadı hem de arabası temiz kaldı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir zeka örneği" yorumunda bulundu.

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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