Çocuğunun halini görünce şaşkına döndü! Oğlunu çöp torbasına sararak arabaya bindirdi: O anlar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bir annenin oğlunu çöp poşetine sararak arabasına bindirdiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.
SOHA'da yer alan habere göre, çocuk arkadaşlarıyla oynarken kazara çamur yığınına düşmüştü. Vücudunun büyük bir bölümü çamurla kaplanınca annesi gördüklerine inanamadı.
İlk şoku atlatan anne çocuğunu azarlamadı onun yerine yanında bulunan çöp poşetine oğlunu sararak onu kucağına alıp arabaya bindirdi.
Görüntüler internette yayıldıktan sonra kullancılar yorumlarda bir türlü anlaşamadı. Bazıları kadının çocuğunu plasitk poşete koymasını yanlış bulduğunu dile getirdi.
Bazı kullanıcılar ise çocuğunun bunu bir oyun olarak algıladığını ve halinden memnun göründüğünü dile getirerek, "Hem oğluna kızmadı hem de arabası temiz kaldı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir zeka örneği" yorumunda bulundu.