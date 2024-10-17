Çocuğunun halini görünce şaşkına döndü! Oğlunu çöp torbasına sararak arabaya bindirdi: O anlar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Bazı kullanıcılar ise çocuğunun bunu bir oyun olarak algıladığını ve halinden memnun göründüğünü dile getirerek, "Hem oğluna kızmadı hem de arabası temiz kaldı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir zeka örneği" yorumunda bulundu.