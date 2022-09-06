Çocuklarının karnını doyurmak için sevgilisini öldürdü! Cesedi parçalara ayırıp yemek yaptı

Avustralyalı bir kadın Katherine Knight, 29 Şubat 2000 tarihinde sevgilisi John Price’i 37 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerine gelen Avustralyalı polis memuru Robert Wells, genç adamın cansız bedenini kafası kesilmiş ve derisi yüzülmüş halde buldu. Adamın cansız bedeninin bir parçası ise tencerenin içindeydi. Sevgilisini katleden Knight ise yatak odasında aşırı doz uyuşturucu kullanımından bilincini kaybetmiş haldeydi.

“OLAY YERİNİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"

4 çocuk annesi kadının sevgilisini öldürdükten sonra kafasını kestiği ve etinden çocuklarına yemek yaptığı ifade edildi. Olay yerine ilk ulaşan polis memurlarındna olan Robert Wells The Sun’a yaptığı açıklamada, “Her yer kan içindeydi. Kadının sevgilisini öldürdükten sonra evin içinde sürüklediğine inanıyoruz. Olay yerini görünce şoke oldum. Masadaki yemek tabaklarında çocukların isimleri yazılıydı ve adamın etinin olduğunu gördük. Price’in cansız bedenini incelediğimizde ise kafasının ve derisinin olmadığını fark ettik” dedi.

Mutfaktan koridora doğru geçtiklerinde evi incelemeye devam ettiklerini ifade eden Wells, “Kurbanın kafa derisini kasap kancasında asılı halde bulduk. Etrafta etle birlikte doğranmış sebzelerde vardı. Tencerenin kapağını açtığımızda Price’in kafasının içinde olduğunu gördük” diye konuştu.