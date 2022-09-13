Çocukluğundan beri deniz kızı olmayı hayal ediyordu! Profesyonel deniz kızı olarak kazandığı para dudak uçuklattı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Emily Alexandra Guglielmo isimli 32 yaşındaki sosyal medya fenomeni çocukluk hayalini profesyonel bir kariyere dönüştürerek herkesi şaşırtmayı başardı. Disney’in masal kahramanı olan deniz kızı Ariel’in gerçek bir versiyonu olarak giyinen Guglielmo ayda 7 bin sterlin (yaklaşık 149 bin TL) kazanıyor.

TEK HAYALİ DENİZ KIZI OLMAKTI

Çocuk partileri ve beş yıldızlı otellerin havuz etkinliklerinde deniz kızı olarak görev alarak kariyerini başlattığını ifade eden Guglielmo popüler hale gelmesiyle birlikte hayranlarının arttığını dile getirdi. Hayranlarının kendisini seksi bularak özel isteklerde bulunduğunu ifade eden Guglielmo, “Küçüklerin hayallerini gerçekleştirebildiğim için deniz kızı olmak son derece özel. Gerçekten benim gerçek bir deniz kızı olduğuma inanıyorlar, tıpkı Noel Baba'ya inandıkları gibi. Zamanla yetişkinlerin de dikkatini çekmeye başladım” dedi.

Çocukluğundan beri en büyük hayalinin deniz kızı olmak olduğunu dile getiren Guglielmo, “Her hafta sonu deniz gidip yüzüyordum ve kendimi bir deniz kızı gibi hayal ediyordum. 22 yaşımda fotoğraf çekimleri için deniz kızı kuyruğu almaya karar verdim. 3.400 dolar (2.976 £) ödedim ve bunun ne kadar çekici olacağını bilmiyordum ve insanlar bana gelip etkinlikleri için beni işe almak istediler” diye konuştu.

Kıyafetinin bazen kendisini zorladığını söyleyen Guglielmo, “Kuyruğu çıkarmam 15 dakika sürebilir ve onu yeterince kaygan hale getirmek için yağ kullanmam gerekiyor. Yürümek benim için neredeyse imkansız ama bu görüntüden çok mutluyum. Hayranlarım üzerimin tamamen çıplak olduğu kuyruğumla çekilen fotoğraflarımı talep ediyorlar” ifadelerini kullandı.