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Çok eşli ilişki yaşayan çiftin itirafı gündem oldu! “İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca her şey düzeldi”

06.08.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küba’nın Havana şehrinde yaşayan doktor Yohandry Cruz Avila ve 2016 yılında tıp fakültesinde tanıştığı kız arkadaşı Sheyza Menendez, ilişkilerinde devamlı olarak kıskançlık yüzünden tartışıyordu. İkili ilişkilerine mükemmel eşleşme olarak tanımladıkları üçüncü bir kişiyi davet ettiklerinde gerçek mutluluğu bulduklarını söyledi. Yaklaşık 1 buçuk yıldır beraber olan üçlü, bir gün evlenip çocuk sahibi olmanın hayalini kuruyor.

Küba’da yaşayan Yohandry Cruz Avila ve kız arkadaşı Sheyza Menendez, birbirlerini çok sevmelerine rağmen ilişkilerinin istedikleri gibi gitmediğini dile getirdi. Sosyal medyadan ilişkilerini kurtarmak için yeni bir kişiyi ilişkilerine davet ettiklerini anlatan çift, mutluluğu bulduklarını söyleyince eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

“MÜKEMMEL EŞLEŞME”

Çok eşli ilişkiye adım atmadan önce sürekli olarak tartıştıklarını ifade eden ikili neonatoloji hemşiresi Lisandra Pozo Estrada’yı ilişkilerine davet ettiklerinde mükemmel eşleşmeyi bulduklarını anladıklarını söyledi. Evlenip çocuk sahibi olmak istediklerini söyleyen Avila, “İlişkimizde bir eksiklik vardı, üçüncü kişiyi bulunca her şey düzeldi. Biri Sheyza'dan diğeri Lisandra'dan iki çocuk istiyoruz.Çocuklarımız, kendilerine karşı aynı görev ve sorumluluklara sahip üç ebeveyni olduğunu bilecekler.” dedi.
Çocuklarını toplumsal tabulardan uzak büyüteceklerini dile getiren Avila, “Çocuklarımız içbir ayrım gözetmeksizin eşit sevilecekler. Hiçbir şeye ya da hiç kimseye karşı klişeler ya da nefret duymadan mutlu insanlar olarak yetiştirilecekler.Dünyamızın çeşitliliğine saygı gösterecek, başkalarının haklarına saygı gösterecek ve her şeyden önce kendileri olmaları gerektiği konusunda eğitilecekler” diye konuştu.

“HÂLÂ ÖĞRENİYORUZ”

“HÂLÂ ÖĞRENİYORUZ”
İlişkilerinin kendi içinde dinamikleri olduğundan söz eden Avila, “Çok eşliliğin bizim için ne anlama geldiğini hâlâ öğreniyoruz. İlişkimizin her zaman geliştiğine inanıyoruz. Bizim için özgürlük anlamına geliyor ve istediğiniz kişiyle birlikte olma özgürlüğünü kastetmiyoruz, ilişkiyi üyelerinin ihtiyaç ve endişelerine göre dönüştürme özgürlüğüdür.Bir apartman dairesinde yalnız yaşıyoruz ve tüm masrafları üçümüz arasında paylaşıyoruz, kira, yemek, her şey" ifadelerini kullandı.
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