Çok eşli ilişki yaşayan çiftin itirafı sosyal medyada gündem oldu! “Cinsellik sözleşmesi imzaladık”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Irie Ewers, 33 yaşındaki Tom Smith ve 32 yaşındaki Alex Jones ile çok eşli bir ilişki yürütüyor. Üç yıl önce, işe alım görevlisi olan Irie ve Tom, Alex'i ilişkilerine davet etmeden önce sınırlarını belirleyen bir anlaşma imzaladılar. Sözleşme, cinsel ilişkiye girmeden önce, rıza sağlamak ve taraflardan birinin dışlanmamasını içeriyor.

“KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

Poliamor bir ilişki içinde olan bir kadın, kendisinin ve erkek arkadaşının, ortak kız arkadaşlarıyla etkileşimlerinin sınırlarını belirleyen bir cinsellik sözleşmesi imzaladığını ifade etti.

Çok eşli olmanın kendisi için beklenmedik bir durum olduğundan söz eden Ewers, “Aynı anda birden fazla kişiyi sevmenin mümkün olacağını düşünmemiştim. Tom ve Alex ile bu durum çok doğal geliyor” dedi.

2015 yılının Eylül ayından internetten tanışan Tom ve Irie, ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Ancak iki yıl sonra ilişkilerinde yenilik yapmaya karar veren Ewers, “En başından beri, Tom benim de kadınlara ilgi duyduğumu biliyordu, bu yüzden cinselliğimizi keşfetmeyi tartıştığımızda yeni bir kişiyi davet etmek istedik. Aramızda cinsellik sözleşmesi imzaladık. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri ana hatlarıyla belirten bir sözleşme yazdık, bu yüzden gri alanlar yoktu” ifadelerini kullandı.