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  4. Çok eşli ilişki yaşayan çiftin itirafı sosyal medyada gündem oldu! “Cinsellik sözleşmesi imzaladık”

Çok eşli ilişki yaşayan çiftin itirafı sosyal medyada gündem oldu! “Cinsellik sözleşmesi imzaladık”

18.08.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Irie Ewers isimli bir kadın üç kişilik ilişkilerine dair yaptığı itirafla herkesi şaşırttı. Biseksüel olduğunu fark ettikten sonra ilişkilerine üçüncü bir kişiyi davet ettiklerini dile getiren Ewers, hem erkek hem de kız arkadaşıyla aralarındaki mesafeyi korumak için kurallar içeren bir cinsellik sözleşmesi imzaladıklarını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Irie Ewers, 33 yaşındaki Tom Smith ve 32 yaşındaki Alex Jones ile çok eşli bir ilişki yürütüyor. Üç yıl önce, işe alım görevlisi olan Irie ve Tom, Alex'i ilişkilerine davet etmeden önce sınırlarını belirleyen bir anlaşma imzaladılar. Sözleşme, cinsel ilişkiye girmeden önce, rıza sağlamak ve taraflardan birinin dışlanmamasını içeriyor.

“KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM”

Poliamor bir ilişki içinde olan bir kadın, kendisinin ve erkek arkadaşının, ortak kız arkadaşlarıyla etkileşimlerinin sınırlarını belirleyen bir cinsellik sözleşmesi imzaladığını ifade etti.
Çok eşli olmanın kendisi için beklenmedik bir durum olduğundan söz eden Ewers, “Aynı anda birden fazla kişiyi sevmenin mümkün olacağını düşünmemiştim. Tom ve Alex ile bu durum çok doğal geliyor” dedi.
2015 yılının Eylül ayından internetten tanışan Tom ve Irie, ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Ancak iki yıl sonra ilişkilerinde yenilik yapmaya karar veren Ewers, “En başından beri, Tom benim de kadınlara ilgi duyduğumu biliyordu, bu yüzden cinselliğimizi keşfetmeyi tartıştığımızda yeni bir kişiyi davet etmek istedik. Aramızda cinsellik sözleşmesi imzaladık. Yapılması ve yapılmaması gerekenleri ana hatlarıyla belirten bir sözleşme yazdık, bu yüzden gri alanlar yoktu” ifadelerini kullandı.
Birlikteliklerini kutlamak için üçlü bir sembolik düğün düzenlemeyi planladıklarını anlatan Ewers, “Ailem bu konuda beni sonuna kadar destekliyor. Hafta sonlarını hep birlikte geçiriyoruz. Birlikte zamanımızı yönetmeye yardımcı olmak için çevrimiçi bir takvim paylaşıyoruz, böylece haftanın geri kalanında birbirimizi görmeyi ayarlayabiliyoruz. Bir erkek ve kız arkadaşım olmasını seviyorum. Sözleşmemiz sayesinde kıskançlık yaşadığımız bir şey değil. Bize özgürlük veriyor. Beni seven iki harika insan olduğu için minnettarım ve ikisini de eşit derecede seviyorum." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları
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