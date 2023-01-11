Cristiano Ronaldo, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosunu kuruyor! Oyuncu değil, teknik direktör gibi! Talisca ve Aboubakar an meselesi...

QUARESMA VE PEPE

Portekiz Milli Takımı'ndan yıllardır samimi olduğu Quaresma ve Pepe'yi yanında görmek isteyen Ronaldo, kulüp yönetimine bu iki oyuncunun transfer edilmesini istedi. Ronaldo'ya birçok yetki veren Al Nassr yönetimi hemen girişimlere başladı.