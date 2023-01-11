Cristiano Ronaldo, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosunu kuruyor! Oyuncu değil, teknik direktör gibi! Talisca ve Aboubakar an meselesi...

Portekizli yıldızı futbol tarihinin en büyük sözleşmesine imza atarak Al Nassr'a transfer olmuştu. Birçok yetkiyi elinde bulunduran Ronaldo, takımın kadrosunu yavaş yavaş istediği seviyeye getirmek için de çalışmalara başladı.
Portekiz Milli Takımı'ndan yıllardır samimi olduğu Quaresma ve Pepe'yi yanında görmek isteyen Ronaldo, kulüp yönetimine bu iki oyuncunun transfer edilmesini istedi. Ronaldo'ya birçok yetki veren Al Nassr yönetimi hemen girişimlere başladı.
Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Talisca'ya Al Nassr'da yol görünebilir. Ronaldo'nun isteklerini yerine getirebilmek için Talisca'nın kontratından çıkmayı düşünen Al Nassr yönetimi Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak gönderebilir.
Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği Talisca için kiralama ihtimali belirince sarı-kırmızılı yöneticiler pusuya yattı. Al Nassr'dan gelecek haberi bekleyen Galatasaray yönetimi duruma göre Talisca'yı 6 aylığına kiralayacak.
Yabancı sınırı nedeniyle Aboubakar'ın lisansını iptal eden Al Nassr yönetimi, Ronaldo'yu listeye ekledi. Maçlarda oynayamayacak Aboubakar'ın sözleşmesini feshedip önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.