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Cristiano Ronaldo, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosunu kuruyor! Oyuncu değil, teknik direktör gibi! Talisca ve Aboubakar an meselesi...

11.01.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Nassr ile 2.5 yıllığına anlaşma sağlayan Cristiano Ronaldo, toplamda 500 milyon Euro'luk kazanca sahip olmuştu. Takımda söz sahibi olan Portekizli yıldız oyuncu sevdiği oyuncuları yanına getirmek istiyor. Özellikle Pepe ve Quaresma'yı da yanında görmek isteyen Ronaldo'nun Marco Reus hamlesi Suudi Arabistan'da gündem oldu. Talisca'nın yerine daha iyi anlaşabileceği bir oyuncuyu isteyen Ronaldo, Reus'un transfer edilmesini istedi.

Portekizli yıldızı futbol tarihinin en büyük sözleşmesine imza atarak Al Nassr'a transfer olmuştu. Birçok yetkiyi elinde bulunduran Ronaldo, takımın kadrosunu yavaş yavaş istediği seviyeye getirmek için de çalışmalara başladı.

QUARESMA VE PEPE

QUARESMA VE PEPE

Portekiz Milli Takımı'ndan yıllardır samimi olduğu Quaresma ve Pepe'yi yanında görmek isteyen Ronaldo, kulüp yönetimine bu iki oyuncunun transfer edilmesini istedi. Ronaldo'ya birçok yetki veren Al Nassr yönetimi hemen girişimlere başladı.

MAAŞ YÜKÜ İÇİN TALISCA GİDEBİLİR

MAAŞ YÜKÜ İÇİN TALISCA GİDEBİLİR

Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Talisca'ya Al Nassr'da yol görünebilir. Ronaldo'nun isteklerini yerine getirebilmek için Talisca'nın kontratından çıkmayı düşünen Al Nassr yönetimi Brezilyalı oyuncuyu kiralık olarak gönderebilir.

GALATASARAY İSTİYOR

GALATASARAY İSTİYOR

Galatasaray'ın devre arasında transfer etmek istediği Talisca için kiralama ihtimali belirince sarı-kırmızılı yöneticiler pusuya yattı. Al Nassr'dan gelecek haberi bekleyen Galatasaray yönetimi duruma göre Talisca'yı 6 aylığına kiralayacak.

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'A

ABOUBAKAR BEŞİKTAŞ'A

Yabancı sınırı nedeniyle Aboubakar'ın lisansını iptal eden Al Nassr yönetimi, Ronaldo'yu listeye ekledi. Maçlarda oynayamayacak Aboubakar'ın sözleşmesini feshedip önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

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