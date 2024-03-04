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    4. 'Çuf çuf hoca'ya değirmenin suyu bakın nereden geliyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay... YouTuber Ali Ertuğrul: "Her yerimde benekler çıkmaya başladı"

    'Çuf çuf hoca'ya değirmenin suyu bakın nereden geliyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay... YouTuber Ali Ertuğrul: "Her yerimde benekler çıkmaya başladı"

    04.03.2024 14:26
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    Kimine göre şarlatan, kimine göre mucizevi güçlere sahip bir şifacı... Türkiye'de çok konuşulan 'Çuf Çuf Hoca'yı Pakistan'da ziyaret eden YouTuber Ali Ertuğrul'un yayını geniş yankı uyandırmıştı. Ziyaretten sonra Kenan Taş'a konuşan Ertuğrul, "Her yerimde benekler çıkmaya başladı, hızlıca buradan ayrılmayı planlıyoruz" dedi. Ertuğrul'un anlattıkları arasında en ilgi çekici detaylardan biri, adamın "çuf" sesini nasıl çıkardığıyla ilgiliydi. Tarikatın parayı kazanma şekli de şaşkına çevirdi.

    YouTuber Ali Ertuğrul, Türkiye'de 'Çuf çuf hoca' adıyla bilinen tarikatın içine girip bizzat sözde şifa yöntemini denedi. Hala annesiyle Pakistan'da olan Ertuğrul, "Olaydan sonra vücudumda bir şeyler olmaya başladı, suratım çok felaket bir durumda" diyerek vücudunda benekler çıkmaya başladığını söyledi. Ertuğrul'un annesi de "O kadar çok söylenecek şey var ki ama şu anda aklım donmuş durumda. Ama her şey bir tiyatro. Ama çok güzel kurgulanmış" sözleriyle dikkat çekti. İşte Ertuğrul'un gazeteci Kenan Taş'a anlattığı hayret ettiren detaylar...

    Bizi bir odaya kapattılar ve 2-3 kere teste soktular Bizi bir odaya kapattılar ve 2-3 kere teste soktular
    Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    ChefGPT

    "HER YERİMDE BENEKLER ÇIKMAYA BAŞLADI"

    "HER YERİMDE BENEKLER ÇIKMAYA BAŞLADI"

    "Bu çuf çuflara ziyaret meselesi nereden çıktı?"

    Biz Youtube için annemle dünyayı gezdiğimiz bir konsept başlattık. Bu olaydan sonra vücudumda bir şeyler olmaya başladı. Bize bir şey mi yedirdiler, suratım çok felaket bir durumda, her yerimde benekler çıkmaya başladı. Biz de annemden hızlıca buradan ayrılma planları yapıyoruz.

    "ODAYA KAPATILDIK, SAATLERCE ÇIKARMADILAR"

    "ODAYA KAPATILDIK, SAATLERCE ÇIKARMADILAR"

    Nasıl bir ortam var? Kim bu adam?

    Ben Instagram'dan yazdım bu adamlara, mail yazdım, hemen döndüler. Bizi karşıladılar ki güzel reklamını yapalım, bunu herkesin tahmin etmesi lazım. O güzel karşıladıkları sahneleri koyan da benim. Yemek verdiler, yiyor muyuz, su verdiler, içiyor muyuz...

    Bir odaya kapatıldık 2-3 saat, hiç çıkarmadılar. Sonra bir baktık, dolmaya başladı. Meğerse inanan köylüler varmış.

    "SİGARA DUMANIYLA CİN ÇIKARIYORLAR, YILAN DANSIYLA MÜRİT TOPLUYORLAR"

    "SİGARA DUMANIYLA CİN ÇIKARIYORLAR, YILAN DANSIYLA MÜRİT TOPLUYORLAR"

    Bunların para kazandığı olay internet diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada canlı yayın seansı yapıyorlar. Pakistan gibi bir ülkede de buna inanıyorlar. Bu 1 tane değil, Pakistan'da yüzlerce böyle tarikat varmış. Sigara dumanıyla insanların içinden cin çıkaran mı dersiniz, yılan dansı yaparak mürit toplayan mı dersiniz...

    Ali Ertuğrul'un annesi: O kadar çok söylenecek şey var ki ama şu anda aklım donmuş durumda. Ama her şey bir tiyatro. Ama çok güzel kurgulanmış.

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    Anahtar Kelimeler:
    Pakistan YouTuber kenan taş şifacı
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