'Çuf çuf hoca'ya değirmenin suyu bakın nereden geliyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay... YouTuber Ali Ertuğrul: "Her yerimde benekler çıkmaya başladı"

YouTuber Ali Ertuğrul, Türkiye'de 'Çuf çuf hoca' adıyla bilinen tarikatın içine girip bizzat sözde şifa yöntemini denedi. Hala annesiyle Pakistan'da olan Ertuğrul, "Olaydan sonra vücudumda bir şeyler olmaya başladı, suratım çok felaket bir durumda" diyerek vücudunda benekler çıkmaya başladığını söyledi. Ertuğrul'un annesi de "O kadar çok söylenecek şey var ki ama şu anda aklım donmuş durumda. Ama her şey bir tiyatro. Ama çok güzel kurgulanmış" sözleriyle dikkat çekti. İşte Ertuğrul'un gazeteci Kenan Taş'a anlattığı hayret ettiren detaylar...
"Bu çuf çuflara ziyaret meselesi nereden çıktı?"
Biz Youtube için annemle dünyayı gezdiğimiz bir konsept başlattık. Bu olaydan sonra vücudumda bir şeyler olmaya başladı. Bize bir şey mi yedirdiler, suratım çok felaket bir durumda, her yerimde benekler çıkmaya başladı. Biz de annemden hızlıca buradan ayrılma planları yapıyoruz.
Nasıl bir ortam var? Kim bu adam?
Ben Instagram'dan yazdım bu adamlara, mail yazdım, hemen döndüler. Bizi karşıladılar ki güzel reklamını yapalım, bunu herkesin tahmin etmesi lazım. O güzel karşıladıkları sahneleri koyan da benim. Yemek verdiler, yiyor muyuz, su verdiler, içiyor muyuz...
Bir odaya kapatıldık 2-3 saat, hiç çıkarmadılar. Sonra bir baktık, dolmaya başladı. Meğerse inanan köylüler varmış.
Bunların para kazandığı olay internet diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada canlı yayın seansı yapıyorlar. Pakistan gibi bir ülkede de buna inanıyorlar. Bu 1 tane değil, Pakistan'da yüzlerce böyle tarikat varmış. Sigara dumanıyla insanların içinden cin çıkaran mı dersiniz, yılan dansı yaparak mürit toplayan mı dersiniz...
Ali Ertuğrul'un annesi: O kadar çok söylenecek şey var ki ama şu anda aklım donmuş durumda. Ama her şey bir tiyatro. Ama çok güzel kurgulanmış.