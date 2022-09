Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Esenler'de defter dağıtım töreninde konuştu:

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, doğayı korumanın 7'den 70'e toplumun tümünü içine alan bir mücadele olduğunu belirterek, "Üreticisiyle, sanayisiyle tarım uygulamaları ve denizcilik faaliyetleriyle her kesimin elini taşın altına koyması gereken bir süreç. Sıfır Atık Hareketi evimizden başlayarak her yerde bir kültür haline dönüşmelidir. Çevre dostu atılan her adım ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğine önemli bir yatırımdır." dedi.

Oktay, Esenler Belediyesince geri dönüşümden kazandırılan 6,5 milyon defterden 500 bininin ilçedeki öğrencilere dağıtıldığı Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu'nda düzenlenen törende konuştu.

Ağustosta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Esenler'e gelerek binlerce TOKİ konutunun anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Oktay, bugün de örnek bir çevre dostu uygulamanın sonuçlarını öğrencilerle paylaşmak üzere bir arada olduklarını söyledi.

Öğrencilerin ders kitaplarını yardımcı kaynaklarla devletin verdiğini, defterlerin de Esenler Belediyesinden armağan olacağını kaydeden Oktay, şöyle konuştu:

"Üstelik bu defterlerin bir süper gücü var. Nedir bu? Geri dönüşümle sağlanmış olması. Geri dönüşümün ne olduğunu sizler bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Kullandıktan sonra işimize yaramayan şeyleri çöpe atıyoruz değil mi? Ancak attığımız bazı şeyler aslında çöp değildir. Onlardan yepyeni başka ürünler üretebiliriz. Metal kutuları geri dönüşüm kumbarasına attığımızda bu kutular eritilip bisiklet yapılabilir mesela. Plastik çöplerimiz geri dönüşümde işlenir ve onlardan okul çantası yapılabilir. Kağıt ve kartonlar da yeniden kağıda dönüştürülür ve yepyeni defterler, kitaplar yapılabilir. Geri dönüşüm sayesinde daha az ağaç kesilir, doğa kirlenmemiş olur ve kaynaklar harcanmaz."

- "Her türlü doğal kaynak ölçülü kullanılmalı"

Geri dönüşümle sağlanan defterleri öğrencilerle paylaşmanın, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu tarafından artık bir geleneğe dönüştürüldüğünü, bunun diğer tüm belediyelerde uygulanmasını arzu ettiğini ifade eden Oktay, atıkları değerlendirerek doğayı koruma bilincini genç nesillere aşılayan Esenler Belediyesinin doğa dostu tüm faaliyetlerini son derece önemli bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dünyada sınırlı kaynakların artan ihtiyaçlara yetişemediğini, bu sebeple her türlü doğal kaynağı ölçülü kullanmak gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Düşünmeden çöpe attığımız her şey adeta tabiat hazinesinde kaybolan bir parça. Çünkü doğaya geri kazandırılamayan atıklar, toprağı, havayı ve denizleri kirletmekte. Yani ülkemizi, çevremizi kirletmekte. Oysa insanlığın temeli, Rabbimizin bize emanet ettiği doğada, canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmektir. Ekosistemin doğal dengesini küçük büyük hepimiz korumak zorundayız. Bunun için kendi atıklarımızdan başlayarak geri dönüşüme kazandırma konusunda bilinçli olmak gerekiyor. Sıfır Atık Projesi'nin ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ifadeleriyle 'Yaşam sadece insana değil, tüm yaratılmışlara hediyedir.' Doğa bizsiz yapabilir ama biz doğasız yapamayız."

- "Dünyadaki atıkların yüzde 16'sı geri dönüştürülüyor"

Dünyada her yıl yaklaşık 2,1 milyar ton çöp üretildiğini aktaran Oktay, "Bu, yaklaşık 1200 adet Boğaz Köprüsü'nün ağırlığıyla eşdeğer. Ancak ne yazık ki bunların çok azı, sadece yüzde 16'sı geri dönüştürülüyor. Esenler yüzde 10'u aştı. İstanbul'da da yüzde 27'ye ulaşmış durumda. Dünyadaki bu geri dönüşümün, yüzde 16'nın yarısına yakını ise geri dönüştürülmesi imkansız şekilde doğaya bırakılıyor. Bu oran yeşile, maviye, bereketli toprağa ve temiz havaya ihanettir. Midesinden plastik çıkan balıklar, nesli tükenen hayvan cinsleri, kirlenen su ve hava ile ekosistem bizlere bu ihaneti çok ağır ödetiyor." diye konuştu.

Oktay, iklim değişikliğinin atıkların doğaya acımasızca bırakılmasının bir sonucu olarak geleceğin en önemli riskleri arasında yer aldığına dikkati çekerek, bunun afetlere ve gıda arzında sıkıntılara neden olduğunu söyledi.

Bu gerçekliğin ışığında herkese sorumluluk düştüğünü belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem evlerimizde hem de okullar ve iş yerlerinde öncelikle atıkları ayrıştırmaya dikkat etmek gerekiyor. Bu hepimize düşen bir vazife artık. Hiçbir şeye atık ya da çöp gözüyle bakmamak gerekiyor. Yani mümkün olan en az atığı oluşturmalı, en ideali ise hiç oluşturmamak. Bununla birlikte enerji ve su başta olmak üzere doğal kaynak kullanımına özen göstermeliyiz. Plastik gereçler ve peçete gibi tek kullanımlık ürünleri tabiatı düşünerek yalnızca ihtiyacımız kadar tüketmemiz gerektiğini unutmamak gerekiyor. Öğretmenlerin, idarecilerin ve anne babaların çevre dostu davranış hassasiyetini taşıdıklarına inanıyor bu bilinci öğrencileriniz ve çocuklarınıza da aktaracağınıza yine yürekten inanıyorum."

- "1 ton kağıt atık geri dönüştürüldüğünde tabiatta 17 ağaç kesilmekten kurtarılıyor"

Bilinçli şekilde ayrıştırılan atıkların toplanması ve dönüştürülmesi noktasında belediyelerin devreye girdiğini kaydeden Oktay, atıkların en doğru şekilde depolanması, gerekliyse yeniden ayrıştırılması ve geri dönüşümünün bilinçli belediyeler tarafından başarıyla yürütüldüğünü, Esenler Belediyesinin bu konuda örnek çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sadece Esenler'de günlük toplanan ve ayrışan çöpün ortalama 400 ton olduğunu aktararak, "Bu miktarın yüzde 10'u deftere dönüşerek çocuklarımızın eğitimine ve aile ekonomisine katkı sağlamakta. 1 ton kağıt atık geri dönüştürüldüğünde tabiatta 17 ağaç kesilmekten kurtarılıyor." dedi.

Geleneksel olarak Esenler Belediyesi tarafından Okullar Arası Atık Pil Yarışması ve Okullar Arası Mavi Kapak Yarışması düzenlendiğini kaydeden Oktay, yarışma sonucunda en fazla pil ve mavi kapak toplayan okullara belediye tarafından televizyondan bilgisayara çeşitli hediyeler gönderilerek öğrencilerin atık yönetimi konusunda teşvik edildiğini belirtti.

Bazı lokasyonlara ve okullara yerleştirilen ESMATİK'ler sayesinde öğrenciler ve vatandaşların, pet şişe, cam şişe ve metal kutu ambalaj atığı atarak kartlarına para puan yükleyebildiğini aktaran Oktay, böylece hem atıkların ayrıştırılması hem de değerlendirilmesinin öğrenildiğini vurguladı.

- "Şehirlerimizde doğayla uyumlu politikalar uygulamaya devam edeceğiz"

Tabiat kaynaklarının sonsuz olmadığına işaret eden Oktay, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde 'Çevreye saygılı şehirler' perspektifi ile tüm şehirlerimizde doğayla uyumlu politikalar uygulamaya devam edeceğiz. Şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların da çevreyi kirletmesine engel olduk, olacağız. Yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiğimiz iyileştirmelerle yıllık 100 milyon ton ilave sera gazı emisyonundan kaçınılmıştır." diye konuştu.

Oktay, Ukrayna'da yaşanan savaşın, enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, bölgede barışın temini, enerji ve gıda arzı güvenliği için gösterdiği irade tüm taraflar için önemlidir. Bugün, Şangay Beşlisi Zirvesi için Özbekistan'da, oradan da BM Genel Kurulu için ABD'ye geçecekler. Dün Semerkant'tan basına yansıyan görüntüleri gördünüz. Sayın Cumhurbaşkanımız göz hizasında lider diplomasisi yürütüyor. Yani bir anlamda şu, gecesi ve gündüzüyle sadece resmi toplantılarda da değil resmi olmayan gayri resmi ortamlar da dahil aslında 7/24 çalışan, lider diplomasisi yürüten bir Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz var. 'Dostlarıyla yürüyen, bölgesinde lider Türkiye' imajı Sayın Cumhurbaşkanımızla hayat buluyor. Ülkemizin menfaatleri ve dünya barışı için 'herkese adalet, aleme nizam' şiarıyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

- "Kurulu elektrik gücünün yüzde 54'ü yenilenebilir enerji santrallerinden"

Enerji verimliliği, temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümünün enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Kurulu elektrik gücümüzün yüzde 54'ü yenilenebilir enerji santrallerinden müteşekkildir. Yeşil hidrojen çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz doğal ekosistemi korumak için üzerimize düşeni yaparken katı atıktan kanalizasyona, hava ve gürültü kirliliğine kadar çevreye zarar veren tüm unsurların olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için fert fert tüm vatandaşlarımızla iş birliği içinde olmamız gerektiğini de biliyoruz. Doğayı korumak 7'den 70'e toplumun tümünü içine alan bir mücadele. Üreticisiyle sanayisiyle tarım uygulamaları ve denizcilik faaliyetleriyle her kesimin elini taşın altına koyması gereken bir süreç. Sıfır Atık Hareketi evimizden başlayarak her yerde bir kültür haline dönüşmelidir. Çevre dostu atılan her adım ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğine önemli bir yatırımdır."

Oktay, tüm vatandaşları geri dönüşüm ve tabiatı korumaya katkı vermeye davet ederek, "Öğretmenlerimizden nesillerimizi bu bilinçle yetiştirmelerini, öğrencilerini özellikle TEKNOFEST gibi bilim festivallerine doğa dostu fikirlerle teşvik etmelerini bekliyoruz. Anne babalardan sıfır atığı gündelik hayatın bir parçası haline getirerek çocuklarını bu farkındalıkla büyütmelerini istiyoruz. Ortak evimiz dünyanın geleceği için hep birlikte, hassasiyetle mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Yeşil uygulamalarla örnek olan Esenler Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu tebrik eden, 500 bin defterin ilçede öğrenim gören öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Oktay, defterleri kullandıktan sonra geri dönüşüme kazandırmaları konusunda öğrencileri uyardı.

Konuşmaların ardından Oktay ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından engelli Yunus Kukut'a akülü sandalye hediye edildi. Törende "Sıfır Atık" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de hediyeleri verildi.

Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Esenler Belediyesi Sanat Evi öğrencilerinin geri dönüşüm malzemelerinden yaptığı tablo takdim edildi. Oktay ve beraberindekiler daha sonra okulu gezerek öğrencilere defter dağıttı.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.