Dakikalar içinde beğeni rekoru aldı... Mine Tugay'dan "bu havaların meftunuyum" paylaşımı

42 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay'ın Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa takipçileri tarafından beğeni yağdı. Tugay'ın "Bu havaların meftunuyum" notuyla paylaştığı özçekim, takipçilerinden yüzlerce yorum aldı. Tugay oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda başladı. İşte ayrıntılar...
Mine Tugay'ın paylaşımı binlerce beğeni aldı
Mine Tugay, "minetugay" kullanıcı adı ile Instagram'dan paylaşım yapıyor. Son gönderisini "Bu havaların meftunuyum" notuyla paylaşan Tugay'ın güzelliği hayranlarını büyüledi.
42 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.
Öte yandan kıyafetine ve aksesuarlarına uygun arka planda poz veren Mine Tugay, takipçilerinden tam not aldı.
MİNE TUGAY KİMDİR?
28 Temmuz 1978 Konya doğumlu Mine Tugay 42 yaşındadır. 1,71 boyundadır. Tugay, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olduktan sonra birçok tiyatro oyunlarında rol aldı.
Tugay, oyunculuğa ilk adımını 1997'de Masal Gerçek Tiyatrosu'nda oynadığı Büyük Kulaklı Küçük Ayı isimli oyun ile attı.
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