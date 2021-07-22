Dakikalar içinde beğeni rekoru aldı... Mine Tugay'dan "bu havaların meftunuyum" paylaşımı

42 yaşındaki ünlü oyuncu Mine Tugay 'ın Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafa takipçileri tarafından beğeni yağdı. Tugay'ın "Bu havaların meftunuyum" notuyla paylaştığı özçekim, takipçilerinden yüzlerce yorum aldı. Tugay oyunculuğa 1997 yılında Masal Gerçek Tiyatrosu'nda başladı. İşte ayrıntılar...

Mine Tugay, "minetugay" kullanıcı adı ile Instagram'dan paylaşım yapıyor. Son gönderisini "Bu havaların meftunuyum" notuyla paylaşan Tugay'ın güzelliği hayranlarını büyüledi.