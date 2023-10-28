Damadın eski eşi düğünü bastı! Öfkelenen eski eş geline bir kova dolusu dışkı fırlattı... Görüntüler sosyal medyada viral oldu

Jam Press'in haberine göre, Bolivya'daki bir düğün damadın eski eşinin intikam gplanı nedeniyle oldukça garip bir hal aldı. Kimliği kamuya açıklanmayan ancak damadın eski eşi olduğu belirtilen bir kadın düğüne dışkı ve yağ dolu bir kovayla geldi ve çifti tebrik etmek istediği sırada kovayı attı.
Bir başkası sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelin için ne kadar yazık, bu rahatsız anı her zaman aklında tutacak" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu olayın kesinlikle şikayet edilmesi gerekiyor" dedi.