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    4. Damadın eski eşi düğünü bastı! Öfkelenen eski eş geline bir kova dolusu dışkı fırlattı... Görüntüler sosyal medyada viral oldu

    Damadın eski eşi düğünü bastı! Öfkelenen eski eş geline bir kova dolusu dışkı fırlattı... Görüntüler sosyal medyada viral oldu

    28.10.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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    Bolivya'daki bir düğün ilginç anlara sahne oldu. Damadın eski eşi düğünü elinde bir kova dolusu dışkıyla basarak ortalığı birbirine kattı. Eski eş damadın ve müstakbel karısının üzerine bir kova dışkı fırlattı. O anlar saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

    Jam Press'in haberine göre, Bolivya'daki bir düğün damadın eski eşinin intikam gplanı nedeniyle oldukça garip bir hal aldı. Kimliği kamuya açıklanmayan ancak damadın eski eşi olduğu belirtilen bir kadın düğüne dışkı ve yağ dolu bir kovayla geldi ve çifti tebrik etmek istediği sırada kovayı attı.

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    KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

    Yerel basında çıkan haberlere göre kadının, damadın başka biriyle evlenmesine sinirlenerek kıskançlık krizine girdiği belirtildi. Gelin ve damat ise üzerlerine bulanan dışkıyı temizlemek için düğünü terk etmek zorunda kaldı.
    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken anlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar zarar görmüş ya da aldatılmış hissederseniz hissedin, asla intikam almayın. Bırakın yeni ortağıyla mutlu olsun" yorumunu yaptı.

    Bir başkası sosyal medya kullanıcısı ise, "Gelin için ne kadar yazık, bu rahatsız anı her zaman aklında tutacak" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu olayın kesinlikle şikayet edilmesi gerekiyor" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    düğün gelin damat kıskançlık

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