Damak 'şımartan' yemek! İkisi birlikte yenirse... Türkiye’nin her yerinden bu lezzeti tatmak için geliyorlar! İşte püf noktası ile ıslama köfte

ISLAMA KÖFTE PÜF NOKTASI

Islama köftenin püf noktalarını da anlatan Kocaoğlu "Bunun püf noktası ekmektir; kara fırında pişecek, taş tabanlı fırında olması lazım ve odun ateşinde pişmesi lazım. Tabi ekmeğin de özellikleri var. Ekmeğimiz piştikten sonra 4 gün kadar bayatlaması için bekletiyoruz. Bayatladıktan sonra yapmış olduğumuz ilikli kemik suyuna ekmeklerimizi bandırıyoruz ve devamında ekmeklerimizi ızgara ile buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra etin de düve eti olması lazım. Düvelerin de 16-18 aylık olması lazım. Köftenin etini biz, kaburganın kürek kısmından kullanıyoruz. Çok az bir oranda da kuzu döş kullanıyoruz. Ekmeğin içerisinde kırmızı toz biberimiz ve ıslama ekmeğinin olmazsa olmazlarından bir tanesi ilikli kemik suyumuz var. Hayvanın kaval kemiklerinden hazırladığımız ilikli kemik suyunun içerisinde; sarımsak, soğan, maydanoz, limon ve sirke bulunuyor. 16-18 saate yakın kısık ateşte ilikler içerisinden boşalacak şekilde kaynatıyoruz. Sonrasında ekmeklerimizi, ızgaramızla buluşturuyoruz” dedi.