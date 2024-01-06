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    4. Damak 'şımartan' yemek! İkisi birlikte yenirse... Türkiye’nin her yerinden bu lezzeti tatmak için geliyorlar! İşte püf noktası ile ıslama köfte

    Damak 'şımartan' yemek! İkisi birlikte yenirse... Türkiye’nin her yerinden bu lezzeti tatmak için geliyorlar! İşte püf noktası ile ıslama köfte

    06.01.2024 12:41 | Son Güncelleme:
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    Sakarya denilince ilk akla gelen ve şehrin yöresel yemeklerinden coğrafi işarete sahip ıslama köfte lezzeti ile damakları şenlendiriyor. Lezzetini ekmeğinden alan ıslama köfteyi tatmak isteyenler ise ülkenin birçok yerinden Sakarya’ya geliyor.

    1900’lü yıllarda Balkanlar’dan göç edenler bayat ekmekleri değerlendirmek istemesiyle ortaya çıkan ve adını kemik suyuna batırılan ekmekle servis edilmesinden alan Sakarya’nın tescilli lezzeti ıslama köfte yıllardır damakları şenlendirmeye devam ediyor. Sakarya denilince akla gelen lezzetlerin başında yer alan ıslama köfte; ilikli kemik suyu, kırmızı toz biber, sarımsak, soğan ile hazırlanan özel sosa batırılan ekmeği ile servis ediliyor.

    DAMAK 'ŞIMARTAN' BİR LEZZET: ISLAMA KÖFTE

    Birinci ve İkinci Balkan Savaşları sırasında Türkiye’ye göç eden Boşnak ve Makedonların bayat ekmekleri kullanarak kemik sularına katmış oldukları yemek olarak ortaya çıkan, tescilli lezzeti ve sunumuyla da şehrin önde gelen yiyecekleri arasında bulunan ıslama köfteyi tatmak isteyenler ülkenin dört bir yanından Sakarya’ya geliyor.

    "YOKSULLUKTAN, FAKİRLİKTEN ÇIKMA BİR ÜRÜN"

    "YOKSULLUKTAN, FAKİRLİKTEN ÇIKMA BİR ÜRÜN"

    Coğrafi işaretli yemek hakkında bilgiler veren restoran işletmecisi Musa Kocaoğlu, “Islama köftemizin tarihçesi 1900’lü yıllardan Balkanlar’dan gelme. Bizde Balkanlar’dan gelmeyiz. Yoksulluktan, fakirlikten çıkma bir ürün. Şu an günümüzün popüler yemeklerimizden bir tanesi. Ülkemizin birçok yerinden bu tescilli ürünümüzü yemek için gelen misafirlerimiz var." ifadelerini kullandı.

    ISLAMA KÖFTE PÜF NOKTASI

    ISLAMA KÖFTE PÜF NOKTASI

    Islama köftenin püf noktalarını da anlatan Kocaoğlu "Bunun püf noktası ekmektir; kara fırında pişecek, taş tabanlı fırında olması lazım ve odun ateşinde pişmesi lazım. Tabi ekmeğin de özellikleri var. Ekmeğimiz piştikten sonra 4 gün kadar bayatlaması için bekletiyoruz. Bayatladıktan sonra yapmış olduğumuz ilikli kemik suyuna ekmeklerimizi bandırıyoruz ve devamında ekmeklerimizi ızgara ile buluşturuyoruz. Bunun yanı sıra etin de düve eti olması lazım. Düvelerin de 16-18 aylık olması lazım. Köftenin etini biz, kaburganın kürek kısmından kullanıyoruz. Çok az bir oranda da kuzu döş kullanıyoruz. Ekmeğin içerisinde kırmızı toz biberimiz ve ıslama ekmeğinin olmazsa olmazlarından bir tanesi ilikli kemik suyumuz var. Hayvanın kaval kemiklerinden hazırladığımız ilikli kemik suyunun içerisinde; sarımsak, soğan, maydanoz, limon ve sirke bulunuyor. 16-18 saate yakın kısık ateşte ilikler içerisinden boşalacak şekilde kaynatıyoruz. Sonrasında ekmeklerimizi, ızgaramızla buluşturuyoruz” dedi.

    "81 İLİMİZDEN BU LEZZETİ TATMAK İÇİN GELİYORLAR"

    "81 İLİMİZDEN BU LEZZETİ TATMAK İÇİN GELİYORLAR"

    Islama köftenin, diğer bir coğrafi işaretli ürün olan kabak tatlısı ile ayrılmaz ikili olduğuna değinen Kocaoğlu, “81 ilimizden bu lezzeti tatmak için gelen misafirlerimiz var. Sakarya’mızın olmazsa olmaz lezzetlerinden bir tanesi, popüler yemeklerinden bir tanesi ıslama köftedir. Kuru fasulye-pilav nasıl birbirini tamamlıyor ve muhteşem bir lezzet oluyorsa; Sakarya’ya gelince misafirlerimiz ıslama köftenin yanında diğer bir tescilli ürünümüz olan kabak tatlısını da tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

    "MİSAFİRLERİMİZİN DAMAKLARI ŞIMARIYOR"

    "MİSAFİRLERİMİZİN DAMAKLARI ŞIMARIYOR"

    Kocaoğlu, "Sakarya’mızın coğrafi işaretli iki ürünümüzü yiyen misafirlerimizin damakları şımarıyor” diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    Sakarya ıslama köfte
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